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26 Ocak 2017 Perşembe 14:39

Başbakan Yıldırım "Önümüzdeki 75 gün önemli"

Başbakan Binali Yıldırım Dünya Gümrük Günü kutlama programında yaptığı konuşmada merak edilen referandum tarihine ilişkin de ipucu verdi.

Başbakan Yıldırım 'Önümüzdeki 75 gün önemli'
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Başbakan Yıldırım "Önümüzdeki 75 gün önemli"
Başbakan Binali Yıldırım Dünya Gümrük Günü kutlama programında yaptığı konuşmada merak edilen referandum tarihine ilişkin de ipucu verdi. Yıldırım, "Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız" diye konuştu.
    Mecliste anayasa değişikliği kabul edildiğini belirten Başbakan Yıldırım asıl sözü millet söyleyeceğini belirtti.Bunun önünü açtıklarını belirten Başbakan Yıldırım “ Biz bunun önünü açtık. Aslanlar gibi bu değişiklik vatandaşın önüne gitmesin diye her yolu deneyenler oldu. CHP, HDP’yi yanına alarak her türlü teşkaleyi yaptı ama sonunda meclis iradesi galip geldi. 339 arkadaşımız biz milletin iradesine karşı çıkamayız, millet karar versin diye vekil olarak üzerine düşeni yaptı” dedi.
   "Dünyanın 4 özgürlüğe ihyiyacı var"
   Başbakan Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmasının diğer bölümlerinde ise şöyle konuştu. “Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alanda satanda kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı.Duvarlar örerek dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Güçlü olmak adil olmaktır, insanlık normlarına uygun hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bunun için bölgemizde yaşanan savaşlarda Türkiye’nin ortaya koyduğu fedakarlığı, 3 milyon insana bağrını açtığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını görebiliriz. Bölgesel ve küresel problemleri çözmek ülkelerin birinci sorumluluğudur. Türkiye bu anlamda sadece mültecileri misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye’de devam eden savaşın sona ermesi için büyük insiyatifler alıyor. Ortaya koyduğumuz tutum bir çözümünde başlangıcı olmuştur. Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşlarında devreye girmesi ile Suriye’de çözümün sürekli hale gelmesi en büyük hedefimizdir.”
       "Karşılıksız çekte kanun çıktıysa uygulayacaksınız"
Karşılıksız çekle ilgili olarak da konuşan Başbakan Binali Yıldırım bu konuda da şunları söyledi.”Karşılısız çeke adli para cezası geldi. Kare kodlu çek bu yanlış uygulamaları ortadan kaldıracak. 1 Ocak itibariyle taşınır ehli kanununu çıkarttık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamicimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Malı mülkü, aynı nakdi… Ne varsa hepsi teminat. birazda siz taşın altına elinizi koyun. Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurim. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cüler ve BETÖ’cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.”
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Anahtar Kelimeler
Başbakan Binali YıldırımReferandum
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