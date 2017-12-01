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Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok

Başbakan Yıldırım, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır." dedi.

Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok

Başbakan Yıldırım, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır." dedi.

01 Aralık 2017 Cuma 14:28
Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Başbakan Yıldırıma, yaptığı açıklamada, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi sektör cirosu 1 milyar dolardan 6 milyar dolar"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek jandarmamız gerek polisimiz gerek güvenlik korucularımız ve Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın asla kış uykusuna yatmak gibi bir niyeti yoktur. Yurdun her köşesinde, dağda, şehirde, bayırda amansız bir takiple bu alçakları, kış yapılanmasına fırsat vermeden, göz açtırmadan bulundukları yerde imha etmek için her türlü çabayı, gayreti göstermektedir."

Başbakan Yıldırım, savunma sanayisinde yüzde 65 seviyesinde yerli ve milli imkan ve kabiliyete ulaşıldığını belirterek, "Savunma sanayimizin toplam proje sayısı 66'dan 553'e çıkmış, toplam proje bedeli de 5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayi sektör cirosu 1 milyar dolardan 6 milyar dolara erişmiştir." dedi.

"İnisiyatif, üstünlük devletin elindedir"

Başbakan Yıldırım, "Küresel anlamda da bu örgütün (FETÖ), ülkemizin menfaatlerine karşı her türlü işbirliğini yapmaktan zerre kadar imtina etmediğini de bugünlerde birçok ülkede görmekteyiz. O bakımdan önümüzde zorlu bir mücadele var ama bu mücadelede şunu rahatlıkla görüyoruz, inisiyatif, üstünlük devletin elindedir." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımJandarmaTerörTürkiye
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