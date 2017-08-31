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Başbakan Yıldırım: Şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar

Başbakan Yıldırım, "Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar

Başbakan Yıldırım, "Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır." dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 15:59
Başbakan Yıldırım: Şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların bayramını en içten duygularla kutlayarak, bayramın Türkiye'ye, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış getirmesini diledi.

Bayramların dayanışma ve paylaşım ruhuyla kardeşliğin güçlendirildiği mübarek zamanlar olduğunu anımsatan Yıldırım, kalbi kırık bir insana ulaşmanın, gönül almanın, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmenin bayramları diğer zamanlardan farklı kılan güzellikler olduğunu belirtti.

Yıldırım, bu kutlu günlerde hac görevini ifa eden, Allah için kurban kesen ve kestiği kurbanı muhtaçlarla paylaşanları canı gönülden tebrik etti.

Hacıların haclarının, kurban kesenlerin kurbanlarının kabul olmasını dileyen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sevgi ve merhametin bütün topluma yayıldığı, dargınlıkların son bulduğu ve ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Savaşların gölgesinde bayramı yaşamak durumunda olan İslam ülkelerinin yaşadığı acıların bir an evvel son bulması ve mübarek bayramların huzur içinde idrak edilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin birliğini ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden bütün terör örgütlerini topyekun bertaraf etme kararlılığıyla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede yanımızda yer alan 80 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Terörle, şiddetle ülkemizi ve bütün İslam dünyasını acıya boğmak isteyen şer odakları nihai hedeflerine asla ulaşamayacaklar ve tamamen tasfiye olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün kurumlarımızla hukukun üstünlüğünü, tam demokrasiyi, adaleti ve milli kalkınmayı tesis ederek gücümüze güç katacağız ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin birliğine yönelik tuzaklara karşı asla gaflete ve rehavete kapılmayacak, birbirimizin hukukuna sahip çıkacak, kardeşliğimizi ebediyen baki kılacağız."

"Yolların kralı olmaz, kuralı olur"

Yıldırım, gelecek nesillerin daha huzurlu bayramlar yaşaması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeyi her alanda daha çok güçlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duygularla, bütün vatandaşlarımın ve bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram esnasında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına riayet etmelerini, 'yolların kralı olmaz, kuralı olur' sözünü tekrar hatırlatarak, sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımKurban Bayramı MesajıPolitika
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