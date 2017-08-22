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Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Singapur'da varlıkları 550 milyar doları bulan firmaların temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Singapur'da varlıkları 550 milyar doları bulan firmaların temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:50
Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

SİNGAPUR (AA) - Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'daki temaslarının son gününde, Ritz Carlton Millenia Otel'de, Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım, varlıkları 550 milyar doları bulan yatırımcılara Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

Toplantıda, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSingapurYatırım Imkanları
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