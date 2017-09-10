Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir

BİLECİK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bir konuşma yaptı.

Kayı Boyu'nun bir evladı olduğunu, Erzincan'ın Kayı köyündeki komşularından selam getirdiğini belirten Yıldırım, Söğüt'te "Alperenler Serdarı" Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda, tarihin en önemli hadisesinden birini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz"

Söğüt'ün, Türk milleti için yalnızca tarihi bir mekan olmadığını, büyük medeniyet çınarının kökü ve temeli anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Söğüt, yüzyıllar boyu üç kıtada adaletle hükmeden devletimizin hareket noktasıdır. Atalarımız Söğüt'te yurt kurmuş, bayrak dalgalandırmıştır, dolayısıyla kuruluşun mekanı, yurdu, vatanı bu topraklardır. 736 senedir ilahi bir name gibi semaya yükselen bereketli bir tohum gibi toprağa kök salan işte bu devlet, bilgeliği bugüne kadar bizi adalet ve kardeşlikte birleştirdiği gibi bundan sonra da buluşma adresimiz olacak. Gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz, birliğimize kast eden, gücümüzü dağıtan, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen alçaklara Söğüt Meydanı'ndan sesleniyorum, asla kazanamayacaksınız. Bu milleti, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Bu şanlı bayrağı asla indiremeyeceksiniz, bu ezanları asla susturamayacaksınız."

Bu önemli coğrafyada, tarihin kritik dönemecinde millete büyük görev düştüğünü belirten Yıldırım, Osmanlı'nın medeniyet birikimi, devlet tecrübesi üzerine kurulan genç Cumhuriyet'in, Anadolu topraklarında tam bir istikrarın teminatı olduğunu vurguladı.

"Bizim medeniyetimiz sevgidir, ilimdir"

Türkiye'nin, bütün vatandaşlarıyla, kurumlarıyla "tek vücut" olarak adaletin, kardeşliğin sesinin yükseltilmesi gereken bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bize bıraktığı bu mübarek toprakları geçmişteki bütün birikimle, tecrübeyle geleceğe, gelecek kuşaklara bırakacağız. Bugün aziz hatırasını andığımız Ertuğrul Gazi'lere layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel ülkeyi muasır medeniyetlerin ötesine geçirmek, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği o hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle 80 milyon vatandaşımızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

"Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir"

Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, milletin çok acılar, musibetler gördüğünü, çok badirelerden geçtiğini ancak istiklaline gölge düşürmediğini belirtti.

Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç kuşakların, kadınların gazi ve şehitlerin mukaddes emanetine sahip çıkacağına yönelik inancını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir, yeniden diriliş, yeniden yükselişin miladıdır 15 Temmuz. İhanet odaklarının saldıkları zehri devletin damarlarından temizleyen Türkiye artık yeni hedeflere, ufuklara yelken açmıştır. Ekonomide, hukukta, demokraside kendine büyük hedefler koyan ülkemizi hiç ama hiçbir güç asla durduramayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir.""Nerede mazlum varsa onun yanındayız"

Her vatandaşın hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı değil Konya'yı, Diyarbakır'ı, Edirne'yi, Mersin'i, Samsun'u velhasıl 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare vatan toprağını bir biliriz, aynı ruhla sahip çıkarız." diye konuştu.

"Gönül coğrafyası"na da sahip çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Arakan'a, Filistin'e, Kudüs'e de sahip çıkarız. Nerede mazlum varsa onun yanındayız, nerede zulüm, vahşet varsa onun da karşısındayız. Biz ecdadımızdan bu mirası devraldık, bundan böyle de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım ata bindi

Başbakan Yıldırım, program öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti.

Türbede ''saygı nöbeti'' tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Yıldırım, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, daha sonra yürüyerek 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin düzenlendiği Söğüt Belediyesi tören alana geldi. Yıldırım, alanı dolaşarak etkinliği izlemeye gelen vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, törende, üzerinde Türk bayrağı rozeti bulunan "yörük atkısı" ile "yörük kalpağı" taktı.

Etkinliğin sonunda Başbakan Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk tarafından getirilen "Kosovalı" adlı ata bindi. Alandaki vatandaşları selamlayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım, daha sonra şenlikler kapsamında kurulan panayır alanını gezdi, çadırları ziyaret etti.

Muhabir: Sinan Uslu-Harun Kaymaz-Sarp Özer