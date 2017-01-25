Başbakan Yıldırım “Tarih bu hafta içersinde açıklanır”

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.Konuşmasında anayasa değişikliği referandumu ile ilgili “BU anayasa değişikliği ,muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında ,20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak.Zannediyorum bu hafta içersinde de kesin tarih açıklanmış olur.Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar” dedi.
Konuşmasının diğer bölümlerinde anamuhalefet partisi CHP için önemli açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu.”Gürültü ,patırdı,efendim Rejim değişiyor,Türkiye elden gidiyor,onlar kendileri gidiyor.Feryadı figanları Türkiye için değil,kendi ikbal meseleleri için.Türkiye’nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok.” dedi.
Başbakan Yıldırı vatandaşın değişimi zorladığını,değişimi istediğini belirterek “Direnen biz olamayız.Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım.Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak.” dedi.