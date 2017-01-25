Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 11:22

Başbakan Yıldırım “Tarih bu hafta içersinde açıklanır”

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırım 'Tarih bu hafta içersinde açıklanır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Başbakan Yıldırım “Tarih bu hafta içersinde açıklanır”
   Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.Konuşmasında anayasa değişikliği referandumu ile ilgili “BU anayasa değişikliği ,muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında ,20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak.Zannediyorum bu hafta içersinde de kesin tarih açıklanmış olur.Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar” dedi.
   Konuşmasının diğer bölümlerinde anamuhalefet partisi CHP için önemli açıklamalarda bulundu ve şöyle konuştu.”Gürültü ,patırdı,efendim Rejim değişiyor,Türkiye elden gidiyor,onlar kendileri gidiyor.Feryadı figanları Türkiye için değil,kendi ikbal meseleleri için.Türkiye’nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok.” dedi.
   Başbakan Yıldırı vatandaşın değişimi zorladığını,değişimi istediğini belirterek “Direnen biz olamayız.Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım.Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak.” dedi.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Referandum TarihiBaşbakan Binali Yıldırım
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli olsun" Bahçeli "cingöz recailerin sayıları belli...
Yunanistan'ın kararına Dışişleri’nden sert açıklama Yunanistan'ın kararına Dışişleri’nden...
Başbakan Yıldırım "Önümüzdeki 75 gün önemli" Başbakan Yıldırım "Önümüzdeki 75 gün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması
Ünlülerin "Evet" kampanyası Ünlülerin "Evet" kampanyası
Arınç'tan af diledi sözlerine sert yanıt Arınç'tan af diledi sözlerine sert yanıt
Yukarı Çık

Bahçeli "cingöz recailerin sayıları...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından referandum açıklamasında bulundu.

Haberi Oku