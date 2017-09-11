Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var

ANKARA

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Eskişehir temasları kapsamında Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'ı (TÜLOMSAŞ)ziyaret görüntülerini basınla paylaştı.

Buna göre işçiler tarafından fabrikanın girişinde alkışlarla karşılanan Yıldırım, üretilen motorları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ihracata yönelik yeni nesil lokomotif yapımları, yerli katkıyı artıracak imalata yönelinmesi ile yerli ve milli tren projesi gibi önemli konularda kararlar alındığını belirtti.

Bu konularda TÜLOMSAŞ çalışanlarının gayretiyle ciddi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2003 yılında TÜLOMSAŞ'ı gördüğümde, burası artık kapanmaya razı olmuş gibi bir görüntü vardı. O gün ile bugün arasındaki farkı siz herkesten daha iyi görüyorsunuz. Fabrikanıza, ekmek kapınıza sahip çıkın. Yüzyıllık birikimi yüzyıllık geleceğe taşıyalım. TÜLOMSAŞ'ın, demiryollarımızın ihtiyacı olan araçların imalatına, savunma sanayimizin ihtiyacı olan araçların yapılmasına, kısacası bağımsızlığımıza yönelik çalışmalarımıza büyük katkısı, desteği var. Devrim arabasını da yapan TÜLOMSAŞ'tır. Geçmişin tecrübesini geleceğe taşıyarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz."

İşçilerden "Altay tank motoru" mesajı

Yıldırım'ın ziyareti sırasında fabrika çalışanları tarafından hazırlanan "Sayın Başbakanım, desteğinizle Van Gölü feribotlarının motor imalatlarını başarıyla tamamladık. Altay Tank Motoru imalatında görev almak istiyoruz." yazılı pankart dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, fabrika çalışanları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Harun Karacan ve Çiğdem Karaaslan eşlik etti.

Muhabir:Mümin Altaş