Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109123
ALTIN
146.181
DOLAR
3.4028
STERLİN
4.4898
EURO
4.0846
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
TFF 1.Lig lideri Rizespor 
TFF 1.Lig lideri Rizespor 
Galatasaray'dan ilk puan kaybı
Galatasaray'dan ilk puan kaybı
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Basketbol Takımı Avrupa...
Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti
Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var

Başbakan Yıldırım "Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'nin demiryollarımızın ihtiyacı olan araçların imalatına, savunma sanayimizin ihtiyacı olan araçların yapılmasına, kısacası bağımsızlığımıza yönelik çalışmalarımıza büyük katkısı var" dedi.

Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var

Başbakan Yıldırım "Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'nin demiryollarımızın ihtiyacı olan araçların imalatına, savunma sanayimizin ihtiyacı olan araçların yapılmasına, kısacası bağımsızlığımıza yönelik çalışmalarımıza büyük katkısı var" dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:49
Başbakan Yıldırım: TÜLOMSAŞ'ın bağımsızlığımıza yönelik çalışmalara büyük katkısı var

ANKARA

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Eskişehir temasları kapsamında Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'ı (TÜLOMSAŞ)ziyaret görüntülerini basınla paylaştı.

Buna göre işçiler tarafından fabrikanın girişinde alkışlarla karşılanan Yıldırım, üretilen motorları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ihracata yönelik yeni nesil lokomotif yapımları, yerli katkıyı artıracak imalata yönelinmesi ile yerli ve milli tren projesi gibi önemli konularda kararlar alındığını belirtti.

Bu konularda TÜLOMSAŞ çalışanlarının gayretiyle ciddi bir noktaya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2003 yılında TÜLOMSAŞ'ı gördüğümde, burası artık kapanmaya razı olmuş gibi bir görüntü vardı. O gün ile bugün arasındaki farkı siz herkesten daha iyi görüyorsunuz. Fabrikanıza, ekmek kapınıza sahip çıkın. Yüzyıllık birikimi yüzyıllık geleceğe taşıyalım. TÜLOMSAŞ'ın, demiryollarımızın ihtiyacı olan araçların imalatına, savunma sanayimizin ihtiyacı olan araçların yapılmasına, kısacası bağımsızlığımıza yönelik çalışmalarımıza büyük katkısı, desteği var. Devrim arabasını da yapan TÜLOMSAŞ'tır. Geçmişin tecrübesini geleceğe taşıyarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bu yolculuğu hep birlikte sürdüreceğiz."

İşçilerden "Altay tank motoru" mesajı

Yıldırım'ın ziyareti sırasında fabrika çalışanları tarafından hazırlanan "Sayın Başbakanım, desteğinizle Van Gölü feribotlarının motor imalatlarını başarıyla tamamladık. Altay Tank Motoru imalatında görev almak istiyoruz." yazılı pankart dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, fabrika çalışanları ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Harun Karacan ve Çiğdem Karaaslan eşlik etti.

Muhabir:Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir
Başbakan Yıldırım: Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir
Başbakan Yıldırım: Aziz milletimiz bugün de demokrasisine sahip çıkmaktadır
Başbakan Yıldırım: Aziz milletimiz bugün de demokrasisine sahip çıkmaktadır
DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP örgütleri küllerinden doğuyor
DSP Genel Başkanı Aksakal: DSP örgütleri küllerinden doğuyor
CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Başbakan Yıldırım: Taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var
Başbakan Yıldırım: Taş üstüne taş koyanın başımız, gözümüz üstünde yeri var
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
CHP'de 'büyük kurultay' takvimi işliyor
CHP'de 'büyük kurultay' takvimi işliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim