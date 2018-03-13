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Başbakan Yıldırım yarın Azerbaycan'a gidecek

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

Başbakan Yıldırım yarın Azerbaycan'a gidecek

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

13 Mart 2018 Salı 14:30
Başbakan Yıldırım yarın Azerbaycan'a gidecek

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere 14-15 Mart'ta Bakü'yü ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunacak Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bir araya gelecek.

Yıldırım, bu yıl "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'nun açılışı ile "Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri" temalı panelde birer konuşma yapacak.

Başbakan Yıldırım, foruma katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın ve iş dünyasının temsilcileriyle de temaslarda bulunacak.

Muhabir: Sinan Uslu

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