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Başbakan Yıldırım'dan Paskalya mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başbakan Yıldırım'dan Paskalya mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya dolayısıyla mesaj yayınladı.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:11
Başbakan Yıldırım'dan Paskalya mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, devletin, toplumsal farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her birinin sahip olduğu hakları koruduğunu, huzur ve emniyetini temin ettiğini bildirdi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Paskalya dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik eden ve bu bayramın bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyen Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin barış ve huzur içinde yaşadığı ülkemiz, camiler, kiliseler ve havraların yan yana görülebileceği engin bir hoşgörü iklimine sahiptir. Devletimiz, toplumsal farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her birinin sahip olduğu hakları korumakta, huzur ve emniyetini temin etmektedir."

Yıldırım, Paskalya Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki Hristiyanlar olmak üzere tüm Hristiyan alemine esenlik diledi.

Muhabir: Ferdi Türkten

Anahtar Kelimeler:
Politika
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