Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı kabulü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı kabulünde, ikili iş birliğine gelecek dönemde daha da ivme kazandırılması yönündeki görüş birliği teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı Çankaya Köşkü'nde kabulünde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Kabulde, iki dost ve kardeş ülke arasında mükemmel düzeydeki ilişkilerden ve karşılıklı destekten duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere ikili iş birliğine gelecek dönemde daha da ivme kazandırılması yönündeki görüş birliği teyit edildi.

Muhabir: Sinan Uslu