Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı kabulü

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf'ı kabulünde, ikili iş birliğine gelecek dönemde daha da ivme kazandırılması yönündeki görüş birliği teyit edildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf'ı Çankaya Köşkü'nde kabulünde iki ülke ilişkileri ele alındı.
Görüşmede, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere ikili iş birliğine gelecek dönemde daha da ivme kazandırılması yönündeki görüş birliği teyit edildi.
Muhabir: Sinan Uslu