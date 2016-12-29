YENİDEN CHP GENEL BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?

GENSORU İLE BAKAN YA DA HÜKÜMETİN DÜŞÜRÜLMESİ

"OYLAMA İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ KAYGILAR VAR"

"BU TELAŞ ÇOK MANİDAR"

Baykal'ı kızdıran soru; Ben boşuna mı anlatıyorum