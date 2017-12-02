BBP Genel Başkanı Destici: Milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1 Mart 2003 tezkeresinin TBMM'de reddinden itibaren ABD'nin hedefinde olduğunu hatırlatarak, BBP olarak, surda gedik açılmasına ve Türkiye'nin diz çöktürülmesine müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle ilgili içeriği henüz ispatlanmayan dekontları, önce Meclis kürsüsünde sonra da kamuoyuyla paylaştığını belirten Destici, bunun akıllara, "acaba ABD'deki mahkeme sürecinin bir uzantısı mıdır?" sorusunu getirdiğini aktardı.

CHP'nin bu tavrının, Necip Fazıl Kısakürek'in 1956'da CHP için söylediği, "Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek kaydıyla vatanı düşürmeye bile razıdır" sözünü hatırlattığını vurgulayan Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 6 ay önce, bir internet sitesinde malum çevrelerce paylaşıldığı söylenen ve hukukun konusu olan bu iddiaların bugün bizzat ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri tarafından dillendirilmesi çok yönlü bir şaibeye de sebep olmuştur. Bu da, büyük bir iddia ile açıklanan bu dekontların kaynağı ile ilgilidir. Hukukun konusu olması gereken hususlar, günlük ve çıkar amaçlı siyasetin konusu yapılmamalıdır. Bunun yapana da faydası olmayacaktır. Burada kazanacak olan sadece bu dekontları servis edenler ve arkalarındaki Türkiye düşmanları olacaktır. CHP'li yöneticilerin bundan sonra yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır."

Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Zarrab'ın pisliklerini tanıklık sıfatıyla takas eden Haçlı zihniyetin Türkiye'ye yönelik planlarına karşı gelmek, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının görevi olmalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiği bu kritik süreçte, bütün itirazları, geçmişte yaşanan hadiseleri bir kenara ve hukuka bırakarak ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist hain ve işbirlikçi çevrelerin planlı taarruzuna karşı devletimizin, ülkemizin ve milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız. Tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, medya mensuplarını velhasıl Türk milletini topyekun birlikte olmaya ve ülkemize karşı kurulan bu sinsi planları ve tezgahları bozmak için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Gün, Malazgi̇rt, Çanakkale, Kut'ül amare ve Kuvayı Mi̇lli̇ye ruhuyla, bi̇rli̇k olma ve bi̇rli̇kte hareket etme günüdür."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş