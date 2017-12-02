Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

BBP Genel Başkanı Destici: Milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız

BBP Genel Başkanı Destici, "ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist, hain ve iş birlikçi çevrelerin planlı taarruzuna karşı devletimizin, ülkemizin ve milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: Milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız

BBP Genel Başkanı Destici, "ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist, hain ve iş birlikçi çevrelerin planlı taarruzuna karşı devletimizin, ülkemizin ve milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız." dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:40
BBP Genel Başkanı Destici: Milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1 Mart 2003 tezkeresinin TBMM'de reddinden itibaren ABD'nin hedefinde olduğunu hatırlatarak, BBP olarak, surda gedik açılmasına ve Türkiye'nin diz çöktürülmesine müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle ilgili içeriği henüz ispatlanmayan dekontları, önce Meclis kürsüsünde sonra da kamuoyuyla paylaştığını belirten Destici, bunun akıllara, "acaba ABD'deki mahkeme sürecinin bir uzantısı mıdır?" sorusunu getirdiğini aktardı.

CHP'nin bu tavrının, Necip Fazıl Kısakürek'in 1956'da CHP için söylediği, "Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek kaydıyla vatanı düşürmeye bile razıdır" sözünü hatırlattığını vurgulayan Destici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 6 ay önce, bir internet sitesinde malum çevrelerce paylaşıldığı söylenen ve hukukun konusu olan bu iddiaların bugün bizzat ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri tarafından dillendirilmesi çok yönlü bir şaibeye de sebep olmuştur. Bu da, büyük bir iddia ile açıklanan bu dekontların kaynağı ile ilgilidir. Hukukun konusu olması gereken hususlar, günlük ve çıkar amaçlı siyasetin konusu yapılmamalıdır. Bunun yapana da faydası olmayacaktır. Burada kazanacak olan sadece bu dekontları servis edenler ve arkalarındaki Türkiye düşmanları olacaktır. CHP'li yöneticilerin bundan sonra yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır."

Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Zarrab'ın pisliklerini tanıklık sıfatıyla takas eden Haçlı zihniyetin Türkiye'ye yönelik planlarına karşı gelmek, her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının görevi olmalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiği bu kritik süreçte, bütün itirazları, geçmişte yaşanan hadiseleri bir kenara ve hukuka bırakarak ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist hain ve işbirlikçi çevrelerin planlı taarruzuna karşı devletimizin, ülkemizin ve milletin iradesi ile seçilmişlerin yanındayız. Tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, medya mensuplarını velhasıl Türk milletini topyekun birlikte olmaya ve ülkemize karşı kurulan bu sinsi planları ve tezgahları bozmak için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Gün, Malazgi̇rt, Çanakkale, Kut'ül amare ve Kuvayı Mi̇lli̇ye ruhuyla, bi̇rli̇k olma ve bi̇rli̇kte hareket etme günüdür."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz
Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok
Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yok
CHP'de olağan kurultay hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
CHP'de olağan kurultay hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü
Bahçeli'den 'seçim ittifakı' formülü
YSK teklifi TBMM'de kabul edildi
YSK teklifi TBMM'de kabul edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun tavrı dürüstlükten uzak siyasi bir tavır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun tavrı dürüstlükten uzak siyasi bir tavır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim