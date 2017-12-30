Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets Bamber
Anadolu Efes 69-58 Brose Baskets...
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan...
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
Celtics, 26 sayı geriden gelip...

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:01
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınıyor


CHP'li belediye başkanlarına yönelik görevden almalar devam ediyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından bu kez hedefte Murat Hazinedar var.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan adına Genel Müdür Ekrem Canalp imzasıyla, Murat Hazinedar hakkında Valiliğe gönderilen 1 Aralık 2017 tarihli yazıda, Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için görüş istediği ortaya çıktı. Eğer Valilikten, Bakanlığın istediği yönde belge gelseydi, İlgezdi’den önce Hazinedar’ı görevden alınacaktı.

İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilen 24 Kasım 2017 tarihli yazıda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen işlemlere ilişkin liste gönderildiği ve listedeki işlemler de göz önünde bulundurularak Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında başlatılan ve devam eden soruşturmaların da belirtilerek Anayasa’nın ilgili maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Vali görüşü istendiği hatırlatıldı.

BAKANLIK ISRARCI

Bakanlık, yazısında, Valiliğin Aralık ayı başında aynı gün gönderdiği cevabi yazıda, Hazinedar’a hakkında başlatılan, devam eden soruşturma veya kovuşturmaların tespit edilmediği bilgisine dikkat çekilip, bir kez daha “Adli makamlardan tespit edilecek soruşturma veya kovuşturmaların da göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince” Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Vali görüşünün Bakanlığa bildirilmesi istendi.
 
Bakanlık, Valilikten ilk gelen bilgiler doğrultusunda yeterli delil ve belge oluşturamadığı için Hazinedar’ı görevden alamadığı için görüş sordu.

Şimdi gözler, Valilik’ten ikinci kez gelecek yanıta çevrildi. Bakanlık bu kez, Hazinedar’la ilgili yeterli bilgi ve belgeye ulaşırsa, Valilik görüşü doğrultusunda görevden uzaklaştırabilecek.

HAZİNEDAR: TEZCAN’IN YORUMLARI SON DERECE YETERLİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklamalarına dikkat çekip, “Sayın Genel Başkan Yardımcımızın açıklamaları ve yorumları son derece yeterdi. Şu an için o açıklamanın üstüne ekleyebilecek ek bir söz yok” dedi.

BÜLENT TEZCAN NE DEDİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi...

(Hazinedar ile ilgili iddialar) İstanbul Valiliği mecbur incelemiş 1 Aralık 2017’de cevap yazmış bu konuda. Cevap bakanlığı tatmin etmemiş valilik soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin aradığı bahaneleri tespit edememiş. Bulamamış böyle bir şey, ne bulduysa onu yazmış. Hemen aynı gün İçişleri Bakanlığı Valiliğe yeniden bir yazı göndermiş, o yazıda diyor ki, bana gönderdiğin yazıda görevden uzaklaştırma için soruşturma ve kovuşturma tespit edilememiştir deniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür
CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Bu tahliyeyi önleme operasyonudur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Bu tahliyeyi önleme operasyonudur
Ağbaba: İşçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır
Ağbaba: İşçiler arasında vicdansızca bir ayrım yapılmıştır
Liderlerin yeni yıla nerede gireceği belli oldu
Liderlerin yeni yıla nerede gireceği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılı bütçesini onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılı bütçesini onayladı
AK Parti eski milletvekili Şükrü Önder'e Mor Beyin tahliyesi
AK Parti eski milletvekili Şükrü Önder'e Mor Beyin tahliyesi
Erken seçim olacak mı; Kabinede değişiklik beklentisi
Erken seçim olacak mı; Kabinede değişiklik beklentisi
Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır
Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim