Beşiktaş’a Alman Başkan

Beşiktaş Belediyesi, kardeş belediye protokolü ile işbirliği yaptığı Almanya’nın Herne Belediyesi’ni ağırladı. İki belediye arasında Başkanlar Değişim Programı kapsamında Başkan Murat Hazinedar makam koltuğunu 1 günlüğüne Herne Belediye Başkanı Frank Dudda’ya devretti. Görevi devreden Murat Hazinedar daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda’ya teslim ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Sembolik makam devir töreninde konuşan Başkan Murat Hazinedar,“Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyada iletişim ve ulaşım kanallarının daha da açıldığı ve geliştiği bir ortamda, bunun yarattığı fırsatları yaşarken aynı zamanda bunların birer tehdit boyutunu da özellikle Türkiye ve Avrupa yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bu tehdidin adı terörizm. Terörizme karşı birlikte hareket etmek çok önemli. Bunu hayata geçirecek en güçlü programlardan birini bugün hayata geçiriyoruz. “Uluslar arası empati” programı çerçevesinde bir belediye başkanı değişim programı. Politikacıların bizi anlaması, bizim diğer ülkeleri anlamamızın en güzel yolu belki de birbirimizin yönetim süreçlerini paylaşmak, onlara dahil olmaktır. Sevgili dostum Frank Dudda bugün Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve Beşiktaş’ı yönetecek. Bizim halkımızla iç içe olacak.”dedi.
Devir töreninin ardından başkanlığı ve şehrin anahtarını teslim alan Beşiktaş Belediye Başkanı Frank Dudda makamda bulunanlara “Sizden bir ricam olacak. Hemen göreve başlıyorum, odayı boşaltmanızı rica edeceğim” diyerek espri yaptı.
Kardeş Belediye Protokolü kapsamında dün Beşiktaş Belediye Başkanlığı makam koltuğuna 1 günlüğüne oturan alan Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Başkan Hazinedar ve Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Michelle Müntefering ile birlikte 10 Aralık akşamı ve yılbaşı gecesi hain terör saldırıları sonucunda hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Şehitler Tepesi ve Reina’yı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Haber3