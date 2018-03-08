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Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez." dedi.

Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez." dedi.

08 Mart 2018 Perşembe 12:42
Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ana, eş, evlat, kardeş, varlık nedeni ve insanlığın en büyük mimarı kadınların gününü kutladı.

"Cennet, annelerin ayakları altındadır." diyen Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam, vatanımıza 'Anadolu", toprağımıza 'Toprak ana' ve devletimize 'Devlet ana' diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasaya koyan, kadınlarımız lehine pek çok adım atan AK Parti'nin kurduğu Cumhuriyet hükümetleri, bundan sonra da kadınlar için çalışmaya devam edecektir."

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüBaşbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdağKutlamaMesajPolitika
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