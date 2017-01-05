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05 Ocak 2017 Perşembe 21:40

Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum

Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
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Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
   Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.”İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor ve şiddetle kınıyorum”
 
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