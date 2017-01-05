Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.”İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor ve şiddetle kınıyorum”
Bu menfur saldırıyı lanetliyor,şiddetle kınıyorum
Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki hain saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.”İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor ve şiddetle kınıyorum”