Bu terör saldırısının,3 özelliği var
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada yılbaşı akşamı gerçekleşen hain saldırıyı nefretle kınadı ve bu saldırının önceki saldırılardan farklılık arz ettiğini söyledi.
Bu saldırının mahiyeti itibariyle milletçe saldırıyı anlamamız ve iyi cevap vermemiz için 3 özelliğine dikkat çekmek gerekir dedi.
Numan Kurtulmuş şöyle devam etti: “Saldırıda 3 özelliğe dikkat etmemiz lazım.Bunlardan birincisi 2017’nin ilk dakikalarında yapılmasının verdiği önemli bir mesaj var.Şu mesajı vermek istiyorlar.2017’de Türkiye’nin başına bela olmaya devam edeceğiz.Biz de onlara diyoruz ki,inlerinize girmeye devam edeceğiz.İkinci mesaj Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır.Üçüncü mesaj ise bu terör eylemiyle birlikte maalesef ülkemizde halkımız arasında hayat tarzları,mezhepler,meşrepler arasında ayrım yapmaya çalışıyorlar.Maalesef sosyal medyada da şuursuz paylaşımlarla halkın arasını açmak istiyorlar.Bu millet son derece şuurlu ve bilinçlidir.Terörün dini mezhebi olmadığını bilir.”
Saldırı akşamı saldırıyı yapanların herhangi bir dini motivasyona sahip örgütü işaret ediyor olmasının meselenin Müslümanlıkla ilgisi olmasını göstermediğini söyleyen Numan Kurtulmuş bunu yapanları lanetlediklerini belirterek şunları söyledi:”Bunu yapanları bir kez daha lanetliyoruz.Elleri kırılsın.Milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz.Milletimiz tek vücut olmak zorundadır.Lütfen aramızda şuursuzca bir kısmı da belki bilinçli olarak hayat tarzları üzerinden milletimizi bölmeye çalışanlara prim vermeyelim.”