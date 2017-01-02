Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada yılbaşı akşamı gerçekleşen hain saldırıyı nefretle kınadı ve bu saldırının önceki saldırılardan farklılık arz ettiğini söyledi.

Bu terör saldırısının,3 özelliği var

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada yılbaşı akşamı gerçekleşen hain saldırıyı nefretle kınadı ve bu saldırının önceki saldırılardan farklılık arz ettiğini söyledi.Bu saldırının mahiyeti itibariyle milletçe saldırıyı anlamamız ve iyi cevap vermemiz için 3 özelliğine dikkat çekmek gerekir dedi.Numan Kurtulmuş şöyle devam etti:Saldırı akşamı saldırıyı yapanların herhangi bir dini motivasyona sahip örgütü işaret ediyor olmasının meselenin Müslümanlıkla ilgisi olmasını göstermediğini söyleyen Numan Kurtulmuş bunu yapanları lanetlediklerini belirterek şunları söyledi: