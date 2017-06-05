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05 Haziran 2017 Pazartesi 14:43

Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı

 Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in gözaltına alındı

Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı
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Bülent Arınç'ın damadı gözaltına alındı
   Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in gözaltına alındı.FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Ekrem Yeter, daha önce KHK ile kamu görevinden alınmıştı.
   Damadının FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından Bülent Arınç, hurriyet.com.tr'nin sorusu üzerine "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi. 
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Anahtar Kelimeler
Ekrem YeterBülent Arınç
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