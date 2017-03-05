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05 Mart 2017 Pazar 16:41

Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdi ipekзi Spor Salonu’nda KADEM tarafından düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı’nda konuştu

Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz
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Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz

   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdi ipekзi Spor Salonu’nda KADEM tarafından düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recepo Tayyip Erdoğan konuşmasında  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Nihat Zeybekçi ile devam eden Almanya'da yapılacak etkinlikte yaşanan salon vermeme krizine değindi. 
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Almanya... Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farksızdır. Rezil rüsva edeceğiz. O faşist uygulamaları görmek istemiyoruz" diye konuştu.
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;
   “Almanya’da bakanlarımız konuşturulmuyor. Varsınlar konuşturmasınlar. Konuşturmamakla Almanya’daki oyların evet değil de hayır mı çıkacak sanıyorsunuz. Eyy Almanya. Sizin demokrasi ile yakından uzaktan alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bunu böyle bilesiniz. Ve rahatsız oluyorlar bu konuşmalardan. Bize demokrasi dersi vereceksiniz. Bizim Bakanımızı konuşturmayacaksınız..

   Kampanya sadece Türkiye’de geçerli değil, Almanya, Hollanda. Hollanda’da. Onlar da aynı şeyi yaptılar. Diğerleri de belki arkasından gelecek. Nereden gelirseniz gelin. Eğer demokrasi diyorsanız bunun hakkını vereceksiniz. Düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız. Sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim.Arkadaşlarımla bunları dile getireceğiz. Bunları biz dünyaya rezil rüsva edeceğiz.   Biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimin uygulamaları görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu. Ama yanılmışız demekki…


 15 Temmuz gecesi ölenler evetçiydi, evetçi. F-16’larla bomba yağdıranlar bugünün hayırcıları. Bizim şu anda sorunumuz sistemledir, bu da 200 yıllık bir mücadeledir. Milletimin 16 Nisan’da yönetime el koyma kararıdır bu sistem değişikliğidir. 
 Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız 
   Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir 
 
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