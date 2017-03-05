Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abdi ipekзi Spor Salonu’nda KADEM tarafından düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recepo Tayyip Erdoğan konuşmasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Nihat Zeybekçi ile devam eden Almanya'da yapılacak etkinlikte yaşanan salon vermeme krizine değindi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;