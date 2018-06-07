MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin, "Bunun adı demokrasi değil Bay İnce, bunun adı teröre destek vermek, bunun adı teröristlere destek vermektir." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen Mersin mitingindeki konuşmasına, "Mersin, başı Toroslar kadar dik Mersin. Gönlü Akdeniz kadar engin Mersin. Yüreği sağlam Mersin. Ashab-ı Kehf'in, Hazreti Danyal Peygamber'in, daha nice gönül sultanlarının şehri Mersin. Yörük Türkleriyle Arap'ıyla Kürt'üyle her bölgeden, her kökenden insanlarıyla kardeşliğin şehri Mersin. Tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin şehri Mersin. Seni kalpten selamlıyorum Mersin." diyerek başladı.

"Mersin'in tercihini, güvenden yana kullanacağına inanıyorum"Birilerinin ısrarla Türkiye'yi karalamaya, milletin moralini bozmaya çalıştığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:"Halbuki biz Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini anlamak için Mersin'e bakıyoruz. Toroslar'daki yörük çadırlarının üzerinde duman tütüyorsa meralarında hayvanları otlamaya devam ediyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Anamur'da muz, Erdemli'de portakal, limon, Silifke'de çilek, Mut'ta kayısı bahçelerinden çocuk cıvıltısı eksik olmuyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tarsus'taki fabrikaların, limandaki vinçlerin sesleri kesilmiyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. Tüm zenginlikleriyle Mersin halkı, huzur ve esenlik içinde yan yana yaşıyorsa geleceğimize güvenle bakabiliriz demektir. İnşallah 24 Haziran önümüzdeki seçimler, Mersin'deki bu güzel iklimin çok daha güçlenmesine vesile olacak. Bunun için Mersin'in tercihini güvenden, istikrardan, huzurdan, üretimden, istihdamdan yana kullanacağına inanıyorum."'Gözlerini tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar'Erdoğan, barkovizyondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ait bir görüntü izletti.Erdoğan, videonun sonunda, "Bunların hayatları hep böyle. Hep şikayet hep iftira. İcraat icraat, iş yap da görelim. SSK'ya Genel Müdür olacaksın, yine şikayette bulunacaksın." değerlendirmesini yaptı.Daha sonra şehir hastaneleriyle ilgili bir tanıtım videosu da izleten Erdoğan, vatandaşlara, "Nasıl, iyi mi? Bay Kemal'in yönettiği hastanelere benziyor mu?" diye sordu.Vatandaşlardan "Hayır" cevabını alan Erdoğan, "Anamuhalefetin adayı ve diğer adaylar, şehir hastanelerine karşıymış, hatta ellerine fırsat geçerse kapatacaklarmış. Biz proje ekibimizle çalışıyoruz, onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, yollarımıza, hastanelerimize, okullarımıza hatta tüm yatırımlarımıza dikmiş durumdalar." ifadesini kullandı.'Bunun adı demokrasi değil Bay İnce'Bugün, 7 Haziran 2015 seçimlerinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 7 Haziran seçiminin ardından, ülkenin yaşadıklarına işaret etti.Eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla 6-7 Ekim'de sokağa çıkanların, 53 Kürt'ü öldürdüğünü anlatan Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi:"Şimdi çıkmış bu adam cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunu kim ziyarete gidiyor? Muharrem İnce. İnce ince bir ziyaret yapıyor. Bunun ziyaretini gerçekleştirerek zannediyor ki 'Demokratik bir hareket yapıyorum.' Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermektir, bunun adı teröristlere destek vermektir, bunun adı teröre güç kazandırmaktır. Sen onu ziyaret edeceğine gel, adaletten yana ol. Biz sizi zaten tanıyoruz. Siz değil misiniz Ankara'dan, İstanbul'a demokrasi adı altında bu terör örgütleriyle birlikte yürüyüş yapan. Şimdi de bunlar oy istiyor. Mersin'deki Kürt kardeşlerime sesleniyorum, gelin 24 Haziran'da bunlara sandıkta gereken dersi hep beraber veriniz."Saadet Partisi'ne gönül verenlere de seslenen Erdoğan, "Bakınız, kim kiminle beraber hareket ediyor. Bunlara da gerekli olan dersi gelin verin." dedi.Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde sandıklarda öyle bir gayret gösterelim ki işimizi ikinci tura falan bırakmayalım." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, 'Türkiye'yi büyüteceğiz, zengileştireceğiz, istihdamı artıracağız, yatırımları çoğaltacağız' diyoruz, onlar ise 'yıkacağız' diyor, 'satacağız' diyor, 'işten atacağız' diyor, 'apolet sökeceğiz' diyor." dedi.