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'Bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz." dedi.

'Bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 23:22
'Bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz'

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde, Kurtuluş Savaşı yıllarında destansı bir mücadele örneği sergileyen Gazianteplilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu, demokrasi ve geleceğe sahip çıktığını söyledi.

Gazianteplilerin 7 yıldır ensar ruhuyla Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Şimşek, hükümetin, üzerine düşeni her zaman layıkıyla yerine getiren Gaziantep'e çok büyük yatırımlar ve hizmetler sunduğuna işaret ederek, İstanbul'a su getiren Melen Projesinden sonra Türkiye'nin en büyük içme suyu projesini Gaziantep'te yaptıklarını vurguladı.

Şimşek, TOKİ'nin en büyük konut projelerinden birinin de yine Gaziantep'te inşa edildiğini dile getirerek 50 bin konutun yapılacağı Kuzey Şehir Projesi'nde 2019 yılına kadar 10 bin konutun tamamlanmış olacağını belirtti.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birinin yine Gaziantep'te yapıldığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bin 875 yatak kapasiteli şehir hastanesiyle, Gaziantep'i Ortadoğu'nun sağlık üssü haline dönüştüreceğiz. Gaziantep en iyisine layıktır. Gaziantep'in rekabet gücünü artırmak için, sanayimizi büyükmek için, iş ve aşı artırmak için, istihdamı artırmak için Türkiye'nin en büyük ihtisas organize sanayi bölgesini, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kuruyoruz. Tamamlandığında 100 bin yeni istihdam imkanı sunacaktır. Şu anda Gaziantep'te hızlı tren hızla inşa ediliyor. Gaziantep için, Gaziantep sanayisi, Gaziantep'in çalışanı için 31 kilometrelik Hassa tünellerini inşallah 2021'de tamamlamış olacağız."

"Gençler geleceğin teminatı"

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geleceği ve teminatının gençler olduğunu belirterek hükümet olarak en büyük önceliği gençler verdiklerini vurguladı.

Gaziantep'te AK Parti hükümetleri öncesinde 78-80 yılda toplam 6 bin 125 derslik yapıldığını, kendilerinin bu rakamı 19 binin üzerine çıkardığını bilgisini veren Şimşek, "Bu sayı Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla. İşte bu bizim eğitime, gençlere verdiğimiz önemi gösteriyor. Aynı şey sağlık için de geçerlidir. Öğretmen sayımız 10 bin civarından 27 bin civarına çıkmış. Çünkü biz geleceğin eğitimde olduğu, beşeri sermayenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün bütçemizin neredeyse 5'te birini eğitime ayırıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Zuhal Kocalar

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Politika
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