MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özhan Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladıklarını anımsattı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen Malatyalı hemşehrilerinin Erdoğan'a olan muhabbet ve sevgilerini gösterdiklerini kaydeden Tüfenkci, vatandaşların alanları terk etmediğini dile getirdi.

Tüm Türkiye'nin 24 Haziran akşamı da aynı coşkuyla sandıklardan ses vereceğini dile getiren Tüfenkci, yapılacak seçimlerin önemli olduğuna değindi.

Bakan Tüfenkci, enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşürülmesi için 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğunu vurgulayarak, "Döviz kurları üzerinden Türkiye'ye operasyon yapılmasının önüne geçilmesi adına 24 Haziran çok önemli. Biz insanımızın refah düzeyini artırmak istiyoruz. Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

İhracat, sanayi üretimi ve endeksinin arttığına işaret eden Bakan Tüfenkci, makro ekonomik dengeler bakımından da mali disiplin ve politikasının sağlamlığı göz önüne alındığında oynanmak istenen oyunların çok daha rahat görüldüğünü ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu oyunları bir oy bozacak. Ben inanıyorum ki milletimiz bir oyla 24 Haziran'da bu oyunları bozacak. Bugün de Özhan Sanayi Sitesi'ni geziyoruz. Biliyorsunuz bizim üretim paketi içerisinde hayata geçirdiğimiz şehir içerisinde kalan küçük sanayi esnafının şehirin dışına çıkartılarak daha büyük işyerlerinde ve dükkanlarda üretim yapmalarının önünü açmayı hedeflemiştik. Pilot olarak da 10 il belirlemiştik, bunların içerisinde Malatya da var. Biz burada özellikle yerel anlamda arsa tahsis ettiğimizde esnaflarımızın da bunu çok istediğini ve beklediğini görüyoruz. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz var."

Sadece yeni dükkanlar yapmadıklarını taşınma desteği de sunduklarını söyleyen Bülent Tüfenkci, esnafların daha çok üretim ve istihdam sağlayabilecekleri bir yapıyı istediklerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, amaçlarının esnafları büyütüp sanayici, sanayicileri büyütüp tüccar, tüccarları büyütüp ihracatçı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Tüfenkci ve beraberindekiler sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.