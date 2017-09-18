Çanakkale-İzmir karayolu tünellerle rahatlayacak

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale-İzmir karayolunda Ayvacık-Küçükkuyu arasında bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Küçükkuyu rampalarının, yapımı devam eden T1 ve T2 tünellerinin tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçileceğini söyledi.

Turan, AA muhabirine, sürücülerin eğimli virajları nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran Küçükkuyu rampalarındaki ulaşımı rahatlatmak için yapımına 2016 sonunda başlanan T1 tünelinin, gidiş ve geliş olmak üzere çift yönlü inşa edildiğini belirtti.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tünelin tamamlanmasıyla rampaların eziyet olmaktan çıkacağını ifade eden Turan, "Çanakkale tarihi, turizmi, ormanıyla çok farklı aksta görev yapan bir merkez. Küçükkuyu sahillerimiz olsun, Assos ve Troia hattı olsun çok fazla turistin gelip konakladığı ve gezdiği yerlerden bir tanesi. Özellikle 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü inşaatının başlamasının ardından gözler biraz daha o bölgeye doğru döndü. Çünkü Küçükkuyu rampaları dediğimiz nokta 25 kilometreyi bulan, geçişi 40 dakikaya kadar çıkan sıkıntılı bir yol. Karda, yağmurda çok fazla sıkıntının yaşandığı, çeşitli kazaların meydana geldiği yer Küçükkuyu rampaları." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede 2 tünel inşaatı olduğunu hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bu tünellerden biri 2 kilometreye yakın olan tünel. İnşallah yıl sonuna kadar iki ucun birbirini göreceği bir hale gelecek. Onun ardından ikinci tünele başlıyoruz. Onun da ihalesi yapıldı. İnşallah yakın zamanda onda da büyük yol katedeceğiz. İkinci tünel ise toplamda 4 kilometre. Yani biz Küçükkuyu rampaları sorun olmaktan çıksın, keyifli bir yolculuk olsun burada istiyoruz. Tüneller tamamlanınca ulaşımda kalite artacak, kente ekonomik anlamda da katma değer yaratacak."

Bülent Turan, tünellerin tamamlanmasıyla, Çanakkale'deki köprünün İzmir'e olan bağlantısının da tamamlanmış olacağını söyledi.

Bu konunun bölgedeki ulaşım ve ekonomi anlamında da çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"T1 tünelinde bu yılın sonuna kadar iki ucun birleşmesini bekliyoruz. T2 tünelinde de kısa süre içinde kazmayı vuruyoruz. İki tünelinde tamamlanmasıyla ulaşımda inanılmaz bir rahatlık ve konfora kavuşacağımız gibi süre anlamında da yolu çok kısa zamanda katedeceğiz. T1 ve T2 tünellerinin tamamlanmasıyla Çanakkale'deki köprünün İzmir'e olan bağlantısının da tamamlanmış olacağız aslında. Bunu hazır hale getirecek bir yoldan bahsediyoruz. Çanakkale içerisinde ufak tefek sıkıntılar olmakla beraber ulaşımda en önemli sorumuz aslında Küçükkuyu rampalarıydı. O sıkıntıyı ve sorunu aştığımızda hem İzmir bandımız, hem de Küçükkuyu, Assos ve Troia bandımız çok rahatlayacak. Hayırlı olmasını ümit ediyorum. Küçükkuyu'daki rampaların sıkıntı olmaktan çıkıp bir keyif haline geleceğini hep birlikte göreceğiz."