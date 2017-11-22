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Canikli: Hem S400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Hem S400'ler için hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Canikli: Hem S400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Hem S400'ler için hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor." dedi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 22:00
Canikli: Hem S400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Henüz hem S400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığının 2018 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin karşı karışıya kaldığı problemin yalnızca terör saldırılarının defedilmesi gibi göründüğünü, esasen bunu vekalet savaşlarının bir parçası olarak görmek gerektiğini söyleyen Canikli, PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün taşeron örgüt olarak kullanıldığının tartışmasız şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

"Şark dosyası yeniden açıldı"

Bazı terör organizasyonlarının hedef ve beklentileri ile küresel ölçekli projeleri gerçekleştirmek isteyenlerin amaçlarının kesiştiğini belirten Canikli, "Esasında şark dosyası yeniden açılmıştır. Belki hiç kapanmadı ama aktive edilmesi bu döneme denk geldi. Bu dönem derken içinde bulunduğumuz yılları kastetmiyorum. Esas itibarıyla düğmeye basılması 1990'lı yılların başında, özellikle Irak'a yapılan harekatla gerçekleşti." dedi.

"Savunmaya ayrılan kaynakların artırılması kaçınılmaz"

Türkiye dahil bölgedeki diğer devletlerin kolay yönetilebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Canikli, bu durumun, Türkiye'nin ciddi anlamda güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Canikli, savunmaya ayrılan kaynakların artırılmasının bu anlamda son derece önemli, kaçınılmaz ve yerinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, yıllardır savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirme noktasında bazı nedenlerle istekli davranmadığını söyleyen Canikli, şöyle konuştu:

"Özellikle içinde bulunduğumuz savunma ittifakı ve Batı bloğu tarafından ihtiyacımız olan savunma sistemleri çok ucuza, rahatlıkla uzun bir süre sorunsuz olarak verilebilmiştir Türkiye'ye. Bazen bağış, hibe, yardım şeklinde bazen de bedeli ödenerek ama ulaşımda, erişimde herhangi bir problem yaşanmamıştır. Bu şekilde bir savunma konseptiyle bu toprakların savunulmasının mümkün olup olmadığı konusu ayrı bir tartışma konusu. Bana göre değildir çünkü silah tamamen onların kontrolünde."

"S400'lerin 'dost-düşman tanıma sistemi' değiştirilecek"

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınan S400 füze savunma sistemilerinin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını vurgulayarak, "Ayrıca 'dost-düşman tanıma sistemi' de değiştirilecektir. Ona ilişkin yazılım değişiklikleri başlamıştır. Bütün tasarruf yetkisi, nerede konuşlanacağı ne zaman kullanılacağıyla ilgili tüm tasarruf yetkisi Türkiye'de olacaktır. NATO çerçevesinde aldığımız veya Türkiye'ye konuşlandırılan o sistemlerden en büyük farkı da budur." diye konuştu.

Canikli, Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemleri tedariği konusunda şunları söyledi:

"Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Şu anda birlikte geliştirme, anlaşma aşamasına geldiğimiz EUROSAM var. Henüz hem S400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor, bu aşamaya geliş durumda değil. Gelebilir, önemli değil. Eğer gelirse de biz bütün bu çalışmaları ayrı ayrı birlikte yürüteceğiz. Kendilerine söyledik."

Son Güncelleme: 22.11.2017 19:43
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin CanikliPatriotS400
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