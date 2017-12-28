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Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur." dedi.

Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
Cankurtaran: OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur." ifadesini kullandı.

Cankurtaran, yazılı açıklamasında, kamuoyunda büyük tepki çekmesine rağmen, 696 sayılı KHK'yla alakalı Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Hiçbir düzeltme yapılmayacak" dediğini aktardı.

İktidarın en haklı tepkileri bile görmezden geldiğini savunan Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Kibir, AKP yönetimini en küçük hücrelerine kadar kaplamış vaziyette. Tedavileri ancak sandıktan yiyecekleri tokatla mümkün."

Cankurtaran, Tek başına 696 No'lu KHK'yı da düzeltmenin sorunu çözmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. Ancak AKP yönetimi tam anlamıyla Ohalkolik olmuştur. OHAL ile elde ettiği KHK gücünü bırakmak istememekte, Meclisi devre dışı bırakarak ülkeyi bir nevi günümüzün fermanları olan KHK'larla yönetmek istemektedir. Bütün ülke bir kişinin iki dudağının arasında. Elde ettikleri güç onları sarhoş etmiştir. AKP artık bir Ohalkoliktir ve KHK bağımlısıdır."

Muhabir: Barış Gündoğan

Son Güncelleme: 28.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
Politika
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