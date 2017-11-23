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Çavuşoğlu: 65 yıl sonra ilk kez Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı ziyaret edecek

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yıl sonra Yunanistan'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu: 65 yıl sonra ilk kez Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı ziyaret edecek

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yıl sonra Yunanistan'ı ziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:05
Çavuşoğlu: 65 yıl sonra ilk kez Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı ziyaret edecek

ANKARA - Duygu Yener

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yıl sonra Yunanistanziyaret edecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyaretin, bundan öncekileri tamamlayıcı mahiyette olacağını belirterek, "Üç somut proje var. Bunlardan ilki İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisi İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsü de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Bu ay başında kendisinin de doğduğu topraklar olan Gümülcine'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Atina'da ve Batı Trakya'da temaslarda bulunduğunu söyledi.

"Komşu olduğu gerçeğini değiştiremeyiz"

"Yunanistan ve Türkiye'nin komşu olduğu gerçeğini değiştiremeyiz." diyen Çavuşoğlu, komşuluk ilişkileri ve hukuku çerçevesinde her iki ülkenin güçlenmesine, halkların refah ve yaşam standardının yükseltilmesine imkan ve olanak sağlayacak işbirliklerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Şubat ayında Selanik'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nın gerçekleşeceğini bildiren Çavuşoğlu, yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi.

Üç somut proje olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlardan ilkinin İzmir'den Selanik'e insan ve yük taşımacılığına iliştin feribot seferleri, ikincisinin İstanbul'dan Selanik'e hızlı tren hattı yapımı, üçüncüsünün de Kipi ve İpsala gümrük kapılarına köprü yapımı olduğunu söyledi.

"Bu ziyaretin çok önemli neticeleri olacağını düşünüyorum"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 65 yıl sonra ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretin çok önemli neticeleri olacağını düşünüyorum. Yunanistan ziyaretimde, Batı Trakya Bölgesinde Gümülcine ve İskeçe'de soydaşlarımız, yakınlarımız ve akrabalarımızın büyük bir teveccühü ile karşılaştık. Allah onlardan razı olsun. Bu tabii kendileri için her an düşünen, her an kalbi atan bir Cumhurbaşkanımızın varlığından kaynaklanan bir heyecan. 80 milyon Türkiye'yi yanlarında görmüş olmalarından kaynaklanan bir heyecan."

Son Güncelleme: 23.11.2017 09:21
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeYunanistanZiyaret
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