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Çavuşoğlu: Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız." dedi.

Çavuşoğlu: Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 23:46
Çavuşoğlu: Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Orhangazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen mahalle başkan ve yönetimlerine yetki belgesi verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu söyledi.

AK Parti'nin siyasi parti olmaktan öte bir anlam kazandığını belirten Hakan Çavuşoğlu, "Bunu birilerinin anlaması mümkün değildir. Anlayamadıkları için de zaten her seçim mağlubiyetinin mazeretini kömürde, gıda paketlerinde arayan bir muhalefet zihniyeti var karşımızda. Bu milletin oyunu kömüre, gıda paketlerine eşitleyen bir partinin bu ülkeye vereceği milim fayda yoktur." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün ümmetin umudu olduğunu, onun için de çok çalışmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bu millet, bütün badirelere, tuzaklara rağmen en başta Allah'ın inayeti, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra milletimizin cesaret ve feraseti, ama illaki yanına ulaştığımız, ihtiyacını giderdiğimiz, gözünün yaşını sildiğimiz mazlumların duasıyla başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, AK Parti'nin kaderinin Türkiye'nin kaderiyle örtüştüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'ye zarar vermek isteyen, ülkeyi teslim almak isteyen, yeniden netameli günlerine irca ettirmek isteyenlerin yegane hedefi, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Çünkü biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başından uzaklaştırılırsa kurdukları tuzaklar, devreye soktukları oyunlarla bu ülkeyi teslim alacak, ülkeyi yeniden vesayet odaklarının kucağına atacaklar. Bunu biliyorlar."

"Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak"

Seçim sürecinin yaklaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çok değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bir taraftan güneyindeki sınır ötesi operasyonları gerçekleştiriyor, diğer taraftan içeride ne kadar hain varsa bir bir onların tepesine binmeye çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Kayıplarımız, şehitlerimiz var. Onlar, gerçekten bu vatan ve mukaddesat için toprağa düşen şehitlerimiz. Onların hakkı ödenmez, onlara minnet borçluyuz. Allah, onlara cennetiyle muamele edecek. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Bugün Siirt'te güvenlik korucusu kardeşlerimiz şehit düştü. Onların birçoğu bizim kadın kollarımızdaki Rukiye hanımın kardeşi, amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluydu. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunları nerede olursa olsun, kime sığınırsa sığınsın bulacak ve gereğini yapacağız."

Ülkenin daha da güçleneceğini dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti, 2019'da da bayrağını burçlara dikecek. Türkiye'yi bundan sonra bir 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Çatlasanız da patlasanız da Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Hayata küsün, kendinizi odalara kilitleyin ama Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Büşra Nur Özcan, Volkan Bayraktar

Son Güncelleme: 30.03.2018 21:53
Anahtar Kelimeler:
Politika
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