CHP AİHM’ye gidiyor

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke CHP’nin AİHM’ye gideceğini açıkladı.Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), referandumdaki ‘mühürsüz oy pusulası ve zarfı' kararına yönelik YSK'ya iptal başvurusu yapmış ancak bu karar kurul tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine yeni bir hamle de bulunan anamuhalefet partisi, konuyu Danıştay'a taşımıştı. Danıştay da CHP'nin başvurusunu ‘”karar verilmesine yer yoktur” diye reddetmişti.Tüm bu gelişmeler üzerine CHP’de yeni yol haritasını çizmek için Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Selin Sayek Bökededi.AKPM’nin Türkiye’ye siyasi denetim kararı vermesini de değerlendiren Böke,diye konuştu.