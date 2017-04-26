CHP AİHM’ye gidiyor

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke CHP’nin AİHM’ye gideceğini açıkladı.Bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), referandumdaki ‘mühürsüz oy pusulası ve zarfı' kararına yönelik YSK'ya iptal başvurusu yapmış ancak bu karar kurul tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine yeni bir hamle de bulunan anamuhalefet partisi, konuyu Danıştay'a taşımıştı. Danıştay da CHP'nin başvurusunu ‘”karar verilmesine yer yoktur” diye reddetmişti.
Tüm bu gelişmeler üzerine CHP’de yeni yol haritasını çizmek için Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke “Mühürsüz bir seçimin ardından, gayri meşru bir seçim sonucu ile karşı karşıyayız. Oy kullanmış olan bütün vatandaşlarımızın hakkını savunacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde AİHM’e gideceğiz” dedi.
AKPM’nin Türkiye’ye siyasi denetim kararı vermesini de değerlendiren Böke, “Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye’deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye’nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir” diye konuştu.