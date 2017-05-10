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Politika:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:53

CHP'de yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan

CHP MYK toplantısının ardından Bülent Tezcan'ın, saat 15:00'te parti sözcüsü olarak ilk kez açıklama yapacağı belirtildi

CHP'de yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan
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CHP'de yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'da alınan kararla CHP'nin yeni parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu.

Toplantı devam ederken, MYK açıklamasının saat 15.00'te yapılacağı duyuruldu. Duyuruda açıklamanın, parti sözcülüğü görevine getirilen Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tarafından yapılacağı bildirildi.

Böke'nin istifasıyla boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise henüz atama yapılmadı.

MYK'DA 'A TAKIMI' GÜNDEMİ

Kulislerde konuşulan CHP liderinin 'A takımı'nda bir revizyona gidip gitmeyeceğine yönelik tartışmanın da bugünkü MYK toplantısında görüşülmesi bekleniyor.
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