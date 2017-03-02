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Politika:
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02 Mart 2017 Perşembe 19:18

CHP'den Almanya'ya tepki

Almanya'da yaşanan diplomatik skandala bir tepki de CHP'den geldi.

CHP'den Almanya'ya tepki
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CHP'den Almanya'ya tepki

   Almanya'da yaşanan diplomatik skandala bir tepki de CHP'den geldi.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bir ülkenin bakanı kendi yurttaşlarına konuşmasını engellemek hiçbir demokratik teamüle uygun değildir. Almanya'nın bu tutumunu şiddetle kınıyorum" dedi.Siyasetçilerin, kendi yurtdaşları ile buluşma hakkının, “demokrasilerdeki en meşru haklardan biri olduğuna” dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Alman hükümetinin bu meşru demokratik hakka kısıtlama getirme çabasını sert sözlerle eleştirdi.Tekin şöyle konuştu; “Yurtdaşlarınımızla siyasetçilerin buluşması en meşru hakkımızdır.Bu engeli anlamakta zorluk çekiyoruz.Umut ediyoruz bu yanlışı kısa süre içerisinde düzeltirler. Alman makamlarına sesleniyorum; düzeltin bu yanlışı” ifadelerini kullandı.
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
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