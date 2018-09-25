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CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın durumu kritik

CHP Edirne milletvekili ve gazeteci Erdin Bircan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği açıklaması oğlu tarafından yalanlandı. Bircan'ın oğlu babasının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın durumu kritik

CHP Edirne milletvekili ve gazeteci Erdin Bircan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği açıklaması oğlu tarafından yalanlandı. Bircan'ın oğlu babasının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 09:22
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın durumu kritik

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'dan acı haber


Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiği iddialarına oğlundan yalanlama geldi.


Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi edilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiğine ilişkin çıkan haberlerin ardından oğlu Eren Bircan, "Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür" dedi

Iğdır'da, geçtiğimiz temmuz ayında CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için çalışmada bulunurken beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın öldüğünü ilişkin basında çıkan haberlere oğlundan yalanlama geldi. Bir süredir yoğun bakımda bulunan Bircan'ın hayatını kaybettiğine dair haberlerin çıkması üzerine twitter hesabından bir açıklamada bulunan oğlu Eren Bircan, "Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür" dedi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu. İstanbul Hasköy Lisesi'nde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Politika Gazetesi'nde çalıştı.

Son Güncelleme: 25.09.2018 08:28
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