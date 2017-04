CHP gemileri yakıyor; Meclis'ten çekilebiliriz!

CHP KARARINI 22 NİSAN'DA VERECEK

LEVENT GÖK'TEN AÇIKLAMA

BÖKE NE DEMİŞTİ?

"MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE BUNA GİRER"

Referandum sonrası ortaya atılan 'Şaibe' iddialarının YSK tarafından açıklığa kavuşturulmadığını iddia eden CHP, TBMM'den çekilme de bir hak olduğunu duyurdu. CHP MYK 'Bu düşüncenin doğru olmadığı kararını' verse de, çok sayıda CHP Milletvekili bunun tartışılmasını istiylor.CHP TBMM Grubu, 22 Nisan Cumartesi günü referandum sonuçlarını değerlendirecek. Parti genel merkezinde yapılacak toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda son siyasi gelişmelerin de ele alınacak.'nin "Tüm haklarımızı kullanacağız. Meclis'ten çekilmek de buna girer" sözleriyle ilgili Levent Gök, "MYK'da doğru olmadığı kararına varıldı" dedi.referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Böke açıklamasında tüm haklarını kullanacaklarını belirterek Meclis'ten çekilmenin de bunlar arasında olabileceğini söyledi.Bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama Levent Gök'ten geldi. Gök 'MYK'da bunun doğru olmadığı kararına varıldı' dedi.Böke, MYK Toplantısının gündemini ve kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin konuştu.Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir dizi hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.Tüm demokratik haklarını kullanacaklarını belirten Böke "Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer." dedi.