﻿
Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Nisan 2017 Çarşamba 17:08

CHP gemileri yakıyor; Meclis'ten çekilebiliriz!

Referandum sonrası seçimlerde hile yapıldığı iddialarından vazgeçmeyen CHP TBMM'den çekilmeyi tartışıyor.

CHP gemileri yakıyor; Meclis'ten çekilebiliriz!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
CHP gemileri yakıyor; Meclis'ten çekilebiliriz!


Referandum sonrası ortaya atılan 'Şaibe' iddialarının YSK tarafından açıklığa kavuşturulmadığını iddia eden CHP, TBMM'den çekilme de bir hak olduğunu duyurdu. CHP MYK 'Bu düşüncenin doğru olmadığı kararını' verse de, çok sayıda CHP Milletvekili bunun tartışılmasını istiylor.

CHP KARARINI 22 NİSAN'DA VERECEK

CHP TBMM Grubu, 22 Nisan Cumartesi günü referandum sonuçlarını değerlendirecek. Parti genel merkezinde yapılacak toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda son siyasi gelişmelerin de ele alınacak.

LEVENT GÖK'TEN AÇIKLAMA

CHP'li Selin Sayek Böke'nin "Tüm haklarımızı kullanacağız. Meclis'ten çekilmek de buna girer" sözleriyle ilgili Levent Gök, "MYK'da doğru olmadığı kararına varıldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Böke açıklamasında tüm haklarını kullanacaklarını belirterek Meclis'ten çekilmenin de bunlar arasında olabileceğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama Levent Gök'ten geldi. Gök 'MYK'da bunun doğru olmadığı kararına varıldı' dedi.

BÖKE NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK Toplantısının gündemini ve kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin konuştu.

Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anayasa değişikliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir dizi hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça  hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.

"MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE BUNA GİRER"

Tüm demokratik haklarını kullanacaklarını belirten Böke "Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer." dedi.
Çanakkale#039;de YSK ve Hayır protestosu
Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu
Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu, Referandum şaibelidir, YSK şaibeyi besliyor
Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu, Referandum şaibelidir, YSK şaibeyi besliyor
İzmir#039;de referandum protestosu; 19 gözaltı var
İzmir'de referandum protestosu; 19 gözaltı var
Referandum iddiası pahalıya patladı
Referandum iddiası pahalıya patladı
Son Dakika, Erdoğan; Tencere tava, hep aynı hava
Son Dakika, Erdoğan; Tencere tava, hep aynı hava
Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı
Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı
İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist öldürüldü
Kimler kaybetti; 2017 Referandum#039;unu kaybedenlerin listesi
Kimler kaybetti; 2017 Referandum'unu kaybedenlerin listesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu, Referandum şaibelidir, YSK şaibeyi besliyor Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu, Referandum şaibelidir,...
Devlet Bahçeli: YSK acilen bir çalışma yapmalıdır Devlet Bahçeli: YSK acilen bir çalışma yapmalıdır
Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı Komutanların oy kullandıkları sandıktan ne çıktı
Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık Şahin; MHP'den yeterli desteği alamadık
Dikkat,geçerli ve geçersiz sayılacak oylar Dikkat,geçerli ve geçersiz sayılacak oylar
Evet dersem linç edilirim,Hayır dersem hapse girerim Evet dersem linç edilirim,Hayır dersem hapse girerim
Yukarı Çık

Kemal Kılıçdaroğlu sert konuştu, Referandum...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasının ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu....

Haberi Oku