CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: 2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak

ANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Alınan karar doğrultusunda, bundan sonra pazartesi günleri toplanacak MYK'nın basın açıklamasını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yurt dışında bulunması nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için Türkiye'nin her köşesinde demokratik tepkiler ortaya koyduğunu belirten Erkek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçilerle, üreticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla önemli bir direniş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Kuvvetler ayrılığı, demokrasi yıkıldı"

CHP'nin demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesi verdiğine değinen Erkek, "Nişasta bazlı şekere, OHAL'e sevdalı, özgürlüklere düşman olanlar değil, demokrasi kazanacak. Önümüzdeki yerel seçimlerde ve genel seçimlerde, yani 2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, bugün demokrasi mücadelesi veriliyor. Biz, mutlaka Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." diye konuştu.

Erkek, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı "Dünyanın en çapsız muhalefeti" ifadesinin sorulduğu Erkek, "Biz ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en temel sorunlarına karşı ciddi ve yapıcı bir muhalefet gerçekleştiriyoruz ama maalesef çok çapsız bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye ondan bu ağır sorunları yaşamaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'de tek adam rejiminin tahkim edildiğini, egemenliğin şahsileştiğini savunan Erkek, "Kuvvetler ayrılığı, demokrasi yıkıldı. Onun için son derece çapsız, öngörüsüz, basiretsiz bir siyasetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Bozuk saat bile..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in "Garip gurebayı unuttuk, iktidar hepimizi değiştirdi." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Erkek, "Sayın Metiner'in söylemleri önemli. İşte derler ya 'Bozuk saat bile arada doğruyu gösterir.' diye. İşte adalet olmayınca hiçbir sorununuzu çözemezsiniz. Evet, iktidar yozlaştırıyor, mutlak iktidar, mutlak yozlaştırıyor." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Erkek, "Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar son derece üzücüdür. Üniversitelerde, bilim yuvalarında, okullarda her türlü şiddete karşıyız. Boğaziçi Üniversitesinde birileri Afrin şehitlerimiz için lokma da dağıtabilir. Bu çok doğaldır. Biz de dağıtıyoruz, herkes dağıtıyor. Bu tip etkinliklere müdahale edilmesini asla doğru bulmuyoruz ama bu müdahale sebebiyle siz, üniversite öğrencilerini toplumu ayrıştırma gayretine girmemelisiniz." diye yanıtladı.

"İç siyasete alet edilmesini kınıyoruz"

Kumpaslara, itibarsızlaştırma çalışmalarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Erkek, "Ordumuza müteşekkiriz ama bu mücadelelerin ve Afrin'in oy uğruna iç siyasete malzeme edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nda bazı bölgelerde yerelde de ittifakın olabileceği" açıklamalarının sorulduğu Erkek, "Cumhur İttifakı halkın ittifakı değildir. Birinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi, diğerinin de barajını aşabilmesi için yapılmış bir ittifak. Bu ittifak, parti yönetimleri arasında olabilir ama maalesef tabanda, toplumun vicdanında yer bulmuyor. Yerelde de genelde de dilediği ittifakı yapmakta herkes serbesttir ama biz her zaman şunu söylüyoruz, demokrasi ittifakı kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.