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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İktidara hazır tek siyasi parti biziz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Türkiye'de ne sorun var ise bizim bunlar için bir çözümümüz var. İktidara hazır tek siyasi parti biziz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İktidara hazır tek siyasi parti biziz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Türkiye'de ne sorun var ise bizim bunlar için bir çözümümüz var. İktidara hazır tek siyasi parti biziz." dedi.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:10
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İktidara hazır tek siyasi parti biziz

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Fatsa İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu sefer kazanan taraf olacaklarını belirten Torun, "İttifak da yapsalar, seçimlerde kanunları da değiştirseler istedikleri sonuçları alamıyorlar. Toplamda yüzde 46'nın üzerine çıkamıyorlar, çıkamayacaklar da. Geldikleri sandıkla gidecekler. Çalışmayla, planlamayla ortak bir hareketle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yönetim bildirgesini yakında açıklayacaklarını dile getiren Torun, "Hiçbirimizin veremeyeceği hesap yok. Hepimizin alnı ak, başı dik. Yakında yönetim bildirgemizi Türkiye'nin önüne koyacağız. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladık. Hemen hemen her ildeki çalışmalarımızı belli bir düzeye getirdik. Bütün örgütlerimizle, yönetimimiz ve üyelerimizle seçime hazır halde olacağız." ifadelerini kullandı.

Torun, Türkiye'deki sorunların çözümü noktasında hazır olduklarını işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'de ne sorun var ise bizim bunlar için bir çözümümüz var. İktidara hazır tek siyasi parti biziz. Tarımda, sanayide, ekonomide, dış politikada ve toplumsal barıştaki sorunlara alternatiflerimiz var. Bugün en fazla ihtiyacımız olan konu toplumsal barış. Bu ülkeye barışı ve kardeşliği biz getireceğiz. Biz insanımızı seviyoruz ve bu ülkeyi yönetmek istiyoruz."

Muhabir: Sefa Eyi


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Politika
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