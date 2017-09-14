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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım." dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 21:53
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım." dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir'e gelen Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı'nın ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Altıeylül ilçesinin kırsal mahallesi Pamukçu'daki Atatürk Parkı'nda üreticilerle buluştu ve sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok konuda sıkıntılar yaşandığını, acilen huzurun getirilmesi gerektiğini belirterek, halkın tüm sıkıntısını dile getirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu gidişata bir çözüm bulunması gerektiğini ve bunun anahtarının vatandaşta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sonuçta iktidara kimi getirirseniz o sizin için çalışmayı taahhüt edecek. Bu ülkenin dertleri çözülsün beklerdim ancak çözemiyorlar. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibim, eğer çözmezsem de zaten siyaseti bırakırım."

"Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Susurluk ilçesinin kırsal Göbel Mahallesi'ne hareket etti. Mahalle meydanında vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, çay içip, sohbet etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, kendisinin de halktan biri olduğunu belirtti. Halkın çektiği sıkıntıları yakından takip ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizin sorunlarınız, dertleriniz var, çok iyi biliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Beni yetkilendirin, yetkili olalım göreceksiniz 4 yıl içinde bu ülkenin pek çok sorununu çözeriz. 5 yıl içinde de bütün sorunlarını çözeriz."

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Politika
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