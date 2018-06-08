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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'de bütün kesimin sorunlarıyla ilgileniyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hangi kesimin sorunları var ise o sorunlarla ilgileniyoruz. Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa, onların sorunları ile ilgilenmek benim boynumun borcudur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'de bütün kesimin sorunlarıyla ilgileniyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hangi kesimin sorunları var ise o sorunlarla ilgileniyoruz. Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa, onların sorunları ile ilgilenmek benim boynumun borcudur." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'de bütün kesimin sorunlarıyla ilgileniyoruz

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Kamyoncular Kooperatifi'nde yaptığı konuşmada, seyahat ettiği zamanlarda yemek için mutlaka kamyoncuların bulunduğu lokantaya uğradığını ve onlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinlediğini belirtti.

Şoförlerin sorunlarını Meclis'teki bütçe görüşmelerinde anlattığına değinen Kılıçdaroğlu, "Gidin Ankara'daki kamyoncuları dinleyin. Bizim de bir kitapçığımız var, bilseydik o kitapçığı getirirdik. Sizin sorunlarınızı nasıl çözeceğimiz, bütün ayrıntıları orada var. Türkiye'de hangi kesimin sorunları var ise o sorunlarla ilgileniyoruz. Öyle beylerin, ağaların sorunlarıyla değil. Rant yiyen sınıfın sorunlarıyla değil. Kim alın teriyle evine ekmek götürüyorsa, onların sorunları ile ilgilenmek benim boynumun borcudur. Mazot çok pahalı, biliyorum ama on numara yakılıyor onu da biliyorum. Mazot fiyatları bu anlayışla düşmez. Türk lirasının değerli olması lazım. Sizin iyi kazanmanız lazım." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, kamyonlara plaka sınırlaması getireceklerini açıkladı.

"Her kamyon alan sizinle rekabet mi edecek. Her önüne gelen kamyon mu alacak." diye soran Kılıçdaroğlu, "Plaka sınırlamasının olması lazım. Birinci kural anayasadan kaynaklanıyor. Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alıyor. Neyle alacak, sınırlama ile. Sınırlama olursa ne olur? Plakanızın değeri artar. Bunun için plaka sınırlamasının gelmesini istiyoruz. O plaka değerli olacak. O plakanın değeri de ananızın ak sütü kadar size helaldir. Ben size söz veriyorum, Muharrem İnce o koltuğa oturduğu zaman yine geleceğim buraya ve sizinle konuşacağım. Plaka sınırlaması getiriyor muyuz getirmiyor muyuz." değerlendirmesini yaptı.

"Sizin buna isyan etmeniz lazım"

İşçinin, esnafın ve sanayicinin memnun olmadığını, son 15 yılda faiz lobisine 151 milyar dolar ödendiğini, her şeyin dolara bağlandığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Köprüden geçiyorsunuz dolarla. Bu memlekette Türk lirası yok mu? Dünyanın en pahalı geçişini sizlere mecbur kılıyorlar. İstanbul'a gidip geliyorsunuz illaki o köprüden geçeceksiniz. Garanti vermişler. Kime? Köprüyü yapan müteahhide garanti verilmiş. Siz diyorsunuz ki 'ben o köprüden geçmeyeceğim, aşağıdaki köprü daha ucuz oradan geçecem.' 'Hayır' diyorlar' oradan geçmeyeceksin, en pahalı olandan geçeceksin. Neden, çünkü biz garanti verdik. Sizin buna isyan etmeniz lazım. 'Ben bu parayı ödemem' demeniz lazım." diye konuştu.

Manisa'daki programının ardından Saruhanlı ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada parti teşkilatını ziyaret etti.

Burada vatandaşlardan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Dürüst, namuslu, ahlaklı, genç, enerjik bir cumhurbaşkanı adayımızı var adı Muharrem İnce. Güçlü ve başarılı bir insan. Hayatını bu ülkeye adamış bir insan. Eski bir öğretmen. Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Zekeriya Güneş, Eşber Ayaydın

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Politika
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