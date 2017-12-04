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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Para kaçıran hainler Türkiye'de yargılansın

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Türkiye'den para kaçıran vatan hainlerinin Türkiye'de yargılanmasından yanayız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Para kaçıran hainler Türkiye'de yargılansın

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Türkiye'den para kaçıran vatan hainlerinin Türkiye'de yargılanmasından yanayız." dedi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:44
CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Para kaçıran hainler Türkiye'de yargılansın

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde gündemin çok yoğun olduğunu, üst üste açıklanan dosyaların, bununla ilgili sözlerin bulunduğunu bildirdi.

Özkoç, Rıza Sarraf'ın düne kadar kollandığını, Türkiye'nin hayırsever işadamı olduğunu, bakanların elleriyle ödül verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı vatandaşı olduğunu, hakkında iki kez nota verildiğini savundu.

"Kürsüye çıkacak, o ana kadar bekleyecek"

Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun, Sarraf'ın, devletle ilgili gizli belgeleri yurtdışına kaçırmasına, orada açıklamasına kimin, kimlerin imkan sağladığını sorduğunu ifade etti.

Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partinin grup toplantısında kürsüye çıkacağını, o ana kadar bekleyeceğini, eğer önüne herhangi bir bilgi, belge gelmezse oradan Türk milletine, dün olduğu gibi yine açıklamaya devam edeceğini söyledi.

Özkoç, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi bu şekilde yönetenler, bizimle dalga geçiyorlar. Sizinle karşılıklı ilişkisi olanlar, kapalı kapılar ardında yaptığınız işleri birlikte yürüttüğünüz insanlar, iktidarınıza yandaş olanlar, milletin dolarlarını hiç edenler, bir dönemlik sizin dostunuz oluyor. Ancak o dönemde sizi uyaranlar, Balyozcu, Ergenekoncu, Amerikancı, vatan haini oluyor. Siz sözde vatanseverler sürekli kandırılıyorsunuz."

Bir soru üzerine Özkoç, CHP'nin, Rıza Sarraf ile TBMM ve ilgili makamlarda uyarılarına devam ettiğini ifade etti. Özkoç, Sarraf'ın Türkiye'de, bakanların Yüce Divanda yargılanması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Biz Türkiye'den para kaçıran vatan hainlerinin Türkiye'de yargılanmasından tarafız. Bunun takipçisi olacağız. Bunun ucu hükümete mi bakanlara mı başbakan ve daha yukarısına mı gider, bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey milletimiz, vatanımız, milletimizin geleceğidir." dedi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kasetle gelen dekontla gider." sözlerine ilişkin ise Erdoğan ile ilgili sorular sormaya başladıklarında, birden vatan-millet meselesi olduğunu, Erdoğan'ın çıkarları ile vatanın çıkarlarının aynı kefeye konulduğunu iddia etti.

Anahtar Kelimeler:
Basın ToplantısıEngin ÖzkoçKemal KılıçdaroğluPolitikaRıza SarrafTbmm
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