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CHP Gülen ile ilgili belgeleri inceleyecek

CHP Grup Başkanvekili Özel, 4 kişiden oluşan heyetlerinin, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgeleri 4 Haziran Pazartesi günü inceleyeceğini bildirdi.

CHP Gülen ile ilgili belgeleri inceleyecek

CHP Grup Başkanvekili Özel, 4 kişiden oluşan heyetlerinin, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgeleri 4 Haziran Pazartesi günü inceleyeceğini bildirdi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:12
CHP Gülen ile ilgili belgeleri inceleyecek

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgüt olan FETÖ ile tarihsel husumeti bulunduğunun, FETÖ ile mücadelede hassas olduğunun, AK Parti'nin ise FETÖ ile hareket ettiğinin yıllardan bu yana kamuoyunun malumu olduğunu savundu.

Bu çerçevede cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında kendisine gelen bir bilgiyi paylaştığını kaydetti.

Özel, İnce'nin açıklamaları üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum." çağrısında bulunduğunu anlattı.

Bozdağ'ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs'ta Adalet Bakanlığına resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişilik bir heyetle belgeleri inceleme taleplerini ilettiklerini anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde ilgili evrakları inceleyecektir. Uzman heyetimizin yapacağı inceleme cumhurbaşkanı adayımız İnce'ye ve partimize bir rapor halinde sunulacaktır. Konunun önemi doğrultusunda yapılan incelemenin sonuçları hakkında kamuoyu da bilgilendirilecektir. "

Muhabir: Özgür Özel

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıBaşvuruFetullah GülenIadeÖzgür ÖzelPolitika
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