CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'dan 'hasta tutuklu' iddiası

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, BM İşkence Özel Raportörü'nün Türkiye ile ilgili olarak Cenevre'de bir açıklama yaptığını ve "Türkiye'de gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele bir politika haline geldi ve gaddarca yöntemler uygulanıyor." ifadesini kullandığını iddia etti.

Sezgin Tanrıkulu, "gaddarca yöntemler" tabirinin bugüne kadar uluslararası bir raporda yer almadığını belirterek, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde, "işkenceye sıfır tölerans" cümlesini kullandığını aktardı.

BM İşkence Özel Raportörü'nün Türkiye'ye ilişkin açıklamasının hükümet politikasının özeti olduğunu ileri süren Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Bugün gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde yaygın ve sistematik olarak devam eden işkencenin de özetidir. Cümle de 'gaddarcadır.' Evet gözaltı merkezlerinde sistematik olarak gaddarca işkence ve kötü muamele uygulamaları var. Bütün cezaevlerinde neredeyse işkenceyle ilgili çok ama çok miktarda şikayet ve yakınma gelmektedir. Yaygın bir cezasızlık politikası uygulanmaktadır. İşkence bizim yasamıza göre insanlığa karşı suçtur. Buradan işkence yapan görevlileri uyarıyorum. Bugünkü hükümete güvenmeyin. İşkence suçlarında zaman aşımı işlemez bir gün mutlaka yargılanırsınız."

Sorular

Bir gazetede kendisine yönelik çıkan habere ilişkin, "Gözaltına alınan ve yeni doğum yapmış bebekli bir annenin ByLock'a 15 bin kez girdiği ifade ediliyor ama sizin bununla ilgili 'vicdan' yorumu yapmanıza eleştiriler var. Neler söylersiniz?" sorusu üzerine Tanrıkulu, önceki gün gözaltına alınan kadının annesinin kendisini aradığını ve kızı ile damadının gözaltına alındığını, emzirme yaşında olan torununu da komşuya bırakıldığını söylemesi üzerine bunu sosyal medyada paylaştığını bildirdi.

Tanrıkulu, "Ben kadının ByLock kullanıp kullanmadığını, suçlu olup olmadığını bilmem. Ona mahkeme karar verecek ama bir yaşındaki bir bebeğin annesi ile babası gözaltına alınırken komşuya bırakılması ve gece boyunca emzirme yaşındaki bir çocuğun annesinden uzak kalması vicdansızlıktır. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Maalesef hükümet vicdansız hale geldi. Bunları görmüyorlar." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gösteren Tanrıkulu, fotoğrafı kendisine gözaltına alınan kadının kız kardeşinin gönderdiğini, haberi görünce aradığını ve gözaltına alınan kadının da serbest kaldığını söyledi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bu vicdansızlık niye? Ben bir yaşındaki çocuğun gece annesinden ayrılmasını ve komşuya bırakılmasını yazmışım. O haberi bu şekilde yapanlarda bile vicdan sorunu var. Şu anda cezaevlerinde binden fazla hasta tutuklu var. Bunu dün İnsan Hakları Derneği açıkladı. 300'den fazla hasta ise ölüm eşiğindedir. Daha geçtiğimiz hafta içerisinde iki hasta tutuklu öldü. Bunların derhal tahliye edilmesi ve tedavilerinin yapılması lazım. Bu hükümete işkence ve kötü muamele yapışmıştır. 15 Temmuz'dan sonra OHAL döneminde yapışmıştır."

Muhabir: Alper Atalay