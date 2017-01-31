CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.Başka bir davadan ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP PM Üyesi Sera Kadıgül attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı.Kadıgil'in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil söz konusu tweetlerin bazılarının 7 yıl öncesine ait olduğunu belirterek "Bana ait çok eski tarihli sosyal medya paylaşımları üzerinden, bazılarını akışından kesip biçerek ve sanki bunları dün gece atmışım gibi göstererek, hakkımda linç kampanyası başlatılmıştır" demişti.
Gösterdiği tepkinin, ezanın "ehil olmayan kimselerce" okunmasına olduğunu söyleyen Kadıgil, "Buna rağmen istemeyerek de olsa tepkimi ifade ederken birilerini incitmişsem hepsinden samimiyetle özür dilerim" ifadelerini kullanmış ve özür dilemişti.