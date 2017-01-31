Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 10:43

CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.

CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.
   CHP PM Üyesi Sera Kadıgil ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.Başka bir davadan ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP PM Üyesi Sera Kadıgül attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı.Kadıgil'in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.
   CHP PM Üyesi Sera Kadıgil söz konusu tweetlerin bazılarının 7 yıl öncesine ait olduğunu belirterek "Bana ait çok eski tarihli sosyal medya paylaşımları üzerinden, bazılarını akışından kesip biçerek ve sanki bunları dün gece atmışım gibi göstererek, hakkımda linç kampanyası başlatılmıştır" demişti.
Gösterdiği tepkinin, ezanın "ehil olmayan kimselerce" okunmasına olduğunu söyleyen Kadıgil, "Buna rağmen istemeyerek de olsa tepkimi ifade ederken birilerini incitmişsem hepsinden samimiyetle özür dilerim" ifadelerini kullanmış ve özür dilemişti.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldıım ve Merkel'den önemli açıklamalar Yıldıım ve Merkel'den önemli açıklamalar
Zirve sonrası kritik açıklamalar Zirve sonrası kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Komşunu al gel kampanyasını başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Komşunu al gel kampanyasını...
CHP’li Özel’den Abdulhamid’in torununa sert cevap CHP’li Özel’den Abdulhamid’in torununa sert...
Başbakan Yıldırım “Oy vermekle iş bitmiyor” Başbakan Yıldırım “Oy vermekle iş bitmiyor”
Cumhurbaşkanı   Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı   Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni’nde...
Yukarı Çık

Yıldıım ve Merkel'den önemli açıklamalar
Başbakan Binali Yıldırım Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Haberi Oku