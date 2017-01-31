CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.Başka bir davadan ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP PM Üyesi Sera Kadıgül attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı.Kadıgil'in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.CHP PM Üyesi Sera Kadıgil söz konusu tweetlerin bazılarının 7 yıl öncesine ait olduğunu belirterekdemişti.Gösterdiği tepkinin, ezanın "ehil olmayan kimselerce" okunmasına olduğunu söyleyen Kadıgil,ifadelerini kullanmış ve özür dilemişti.