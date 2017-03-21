CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlarla Buluştu; kavga istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Ordu'daydı. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet’i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kavga etmeyeceğim" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmasını dün Ordu’da sürdürdü. Sabah saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra çay fabrikasında işçilerle öğlen yemeği yedi.
Muhtarlar, şehit, gazi ve hemşeri dernekleri ile buluşan CHP Lideri, akşam saatlerinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ordu’ya giderken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:
TEK ADAM DİYE MUSTAFA KEMAL'E HAKARET
(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Tek adam diyerek Mustafa Kemal’e hakaret ediyorlar” sözlerinin sorulması üzerine) Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı. Sivas’ta da Erzurum’da tek adam olmadı. 23 Nisan 1920’de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar, kendilerine gerekçe olarak da Atatürk’ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar.
EVET'İ BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORLAR
Bana istedikleri kadar saldırabilirler. Bana saldıracaklarına vatandaşa neden ‘Evet’ oyu kullanmaları gerektiğini anlatsınlar. Benim bir oyum var. ‘Evet’i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kısır bir tartışmanın içine çekmek istiyorlar. Bunlardan millet de bıktı. Kavga etmeyeceğim.
HOLLANDA KRİZİ SONUCU ETKİLEMEZ
(Hollanda ve Almanya ile yaşanan kriz) Referandum sonucunu etkilemeyecek. Tam tersine özellikle Hollanda’daki, Almanya’daki Türkler bu çatışmadan son derece rahatsızlar. O rahatsızlıkları Türkiye’deki akrabalarına yansıyacaktır. Fındık üreticileri bana geldi. Bu çatışmadan rahatsız olduklarını söylediler. Fındığı Avrupa’ya sattıklarını, fındığı kime satacakları konusunda endişe duyduklarını söylediler. Endişelerinde haklılar. Herkesle kavga ederek Türkiye’yi büyütemez, kendi içine hapsederiz.
FATURA VATANDAŞA ÇIKACAK
Referandum sürecinde devletin bütün imkanları, forsu, arabaları, uçakları, paralar, televizyonlar kullanılıyor. Her tarafa paralar saçılıyor. Bunun tabii bir faturası olacak. Bunun faturasını vatandaşa kesecekler.