CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muhtarlarla Buluştu; kavga istiyorlar

TEK ADAM DİYE MUSTAFA KEMAL'E HAKARET

EVET'İ BİR TÜRLÜ ANLATAMIYORLAR

HOLLANDA KRİZİ SONUCU ETKİLEMEZ

FATURA VATANDAŞA ÇIKACAK

referandum çalışmaları kapsamında Ordu'daydı. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "’i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kavga etmeyeceğim" dedi, referandum çalışmasını dün Ordu’da sürdürdü. Sabah saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra çay fabrikasında işçilerle öğlen yemeği yedi.Muhtarlar, şehit, gazi ve hemşeri dernekleri ile buluşan CHP Lideri, akşam saatlerinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ordu’ya giderken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Tek adam diyerek Mustafa Kemal’e hakaret ediyorlar” sözlerinin sorulması üzerine) Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı. Sivas’ta da Erzurum’da tek adam olmadı. 23 Nisan 1920’de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar, kendilerine gerekçe olarak da Atatürk’ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar.Bana istedikleri kadar saldırabilirler. Bana saldıracaklarına vatandaşa neden ‘Evet’ oyu kullanmaları gerektiğini anlatsınlar. Benim bir oyum var. ‘Evet’i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kısır bir tartışmanın içine çekmek istiyorlar. Bunlardan millet de bıktı. Kavga etmeyeceğim.(Hollanda ve Almanya ile yaşanan kriz) Referandum sonucunu etkilemeyecek. Tam tersine özellikle Hollanda’daki, Almanya’daki Türkler bu çatışmadan son derece rahatsızlar. O rahatsızlıkları Türkiye’deki akrabalarına yansıyacaktır. Fındık üreticileri bana geldi. Bu çatışmadan rahatsız olduklarını söylediler. Fındığı Avrupa’ya sattıklarını, fındığı kime satacakları konusunda endişe duyduklarını söylediler. Endişelerinde haklılar. Herkesle kavga ederek Türkiye’yi büyütemez, kendi içine hapsederiz.Referandum sürecinde devletin bütün imkanları, forsu, arabaları, uçakları, paralar, televizyonlar kullanılıyor. Her tarafa paralar saçılıyor. Bunun tabii bir faturası olacak. Bunun faturasını vatandaşa kesecekler.