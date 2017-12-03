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CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru

TBMM Başkanlığına en fazla soru önergesi veren milletvekillerinden CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, sorularının yanıtlanması için bazı bakanlıklarda ayrı bir birim oluşturulduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru

TBMM Başkanlığına en fazla soru önergesi veren milletvekillerinden CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, sorularının yanıtlanması için bazı bakanlıklarda ayrı bir birim oluşturulduğunu söyledi.

03 Aralık 2017 Pazar 13:47
CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan soru yağmuru

TBMM (AA) - TBMM Başkanlığına, Başbakan ya da bakanların yanıtlaması istemiyle yoğun bir şekilde soru önergesi sunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tanrıkulu, kamu kurumlarındaki elektrik tüketiminden, güvenlik güçlerinin karıştığı kazalara, kapanan turizm işletmelerinden, parçalanmış ailelere, Türkiye'de bulunan mülteci çocuklara kadar bir çok konuda soru önergesi verdiğini, sıkıntıları Meclis gündemine taşımaya çalıştığını ifade etti.

"İnsanlar bana ulaşıyor, zorlandıkları konuları bana anlatıyor"

Tanrıkulu, bu yasama döneminde TBMM Başkanlığına 2 bin 853 yazılı soru önergesi sunduğunu, bazen sunduğu soru önergesi sayısının bir günde 150'ye kadar çıkabildiğini bildirdi. Tanrıkulu, bu yasama döneminde ayrıca 224 kanun teklifi ve 200 araştırma önergesinde imzası bulunduğuna işaret etti.

Tanrıkulu, "Gerçek anlamda bir Türkiye milletvekiliyim. İnsanlar bana ulaşıyor, zorlandıkları konuları bana anlatıyor. Bunların giderilmesi, en azından Türkiye'nin en önemli hafızası olan TBMM kayıtlarına geçmesi açısından bu önergeleri sunuyorum." dedi.

Mesai için soru önergesini gündeme getirdi

Bazı bakanlıklarda bu soru önergelerine yönelik kendisiyle ilgili birimler kurulduğunu duyduğunu belirten Tanrıkulu, sorulara cevap vermek için mesaiden sonra da çalışıldığını ifade etti.

Tanrıkulu, "Mesai sonrasında çalışıyoruz, fazla mesai ücreti de almıyoruz." şeklinde kendisine bir yakınma geldiğini vurgulayarak, bu konuyu da soru önergesiyle gündeme getirdiğini kaydetti.

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