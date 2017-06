CHP Milletvekili tutuklandı; Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı

CHP ŞOK KARAR SONRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

ERSAN ŞEN: KONU İSTİNAF MAHKEMELERİ OLARAK BİLİNEN MAHKEMEYE GİDECEK

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

ları davasında karar verildi. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı. Yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.Cezada indirime giden mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi.Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile CHP grubu olağanüstü toplandı.Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Berberoğlu'na verilen cezaya ilişkin Habertürk TV'ye şu değerlendirmelerde bulundu:"Dokunulmazlığın kaldırılması konusunda olsa gerek. An itibariyle yapacak bir şey yok. 25 yıl hapis cezası verilmişse, bu karar bir başka mahkeme tarafından (14.-15. Ağır Ceza Mahkemesi) aksi karar alınmadıkta tutuklanması için gereken yapılır. Şu an için herhangi bir vatandaştan farkı yok. Konu, İstinaf Mahkemesi olarak bilinen mahkemeye gidecek. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne dosya gidecek. Mesele, MİT TIR'ları meselesi. Sorunlu bir alandı. Sayın Berberoğlu hakkında verilen kararı, eğer verilişse an itibariyle tutuklandı. Kimse bu konuda devreye giremez. Kendisi ya da avukatı itiraz edecek. 25 yıllık bir hapis cezası, kim olursa olsun tutuklamayı gerekli kılabilir."Enis Berberoğlu hakkındaki tutuklama kararının ardından tutuklu milletvekillerinin sayısı 10'a yükseldi. HDP Milletvekili 9 isim tutuklu bulunuyordu. Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili oldu.Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü, Çağlar Demirel, Besime Konca, Burcu Çelik ÖzkanTutuklu bulunan HDP'li Figen Yüksekdağ ve Nursel Aydoğan'ın ise milletvekillikleri düşürülmüştü.Kadri Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Avusturya lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı, ardından da ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.1981 yılında Dünya gazetesinde çalışmaya başlayarak gazeteciliğe adım atan Enis Berberoğlu, CNN Türk, Hürriyet ve Radikal gibi kuruluşlarda çalıştı. 29 Aralık 2009'da Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu ve 5 yıl boyunca görevini sürdürdü.10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi'ndeki Genel Yayın Yönetmenlik görevinden istifa etti ve 2014'ün Ekim ayında Sözcü Gazetesi'nin yazar kadrosuna katıldı.Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultayı'nda, aldığı oylar ile Parti Meclisi'ne seçildi ve böylece siyasi hayatı başlamış oldu. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.