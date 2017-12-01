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CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin belgelerin orijinallerini savcılığa vereceklerini bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin belgelerin orijinallerini savcılığa vereceklerini bildirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 14:35
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği "yurt dışı para transferine" ilişkin olduğu savunulan belgelerle geldi.

Tezcan, bu konunun TBMM'de konuşulmasını istediklerini ancak TBMM'deki hakim iradenin, konunun görüşülmesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Offshore adası olan Man Adası'nda 1 sterlin sermayeli Bellway Limited adında, "naylon bir şirket" kurulduğunu anlatan Tezcan, "Para transferinin öbür tarafında kim var, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eski özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Sayın Kılıçdaroğlu, salı günü bu para trafiğini belgelerle anlattı." diye konuştu.

Man Adası'nda 2 Ağustos 2011 tarihinde, sahibi Sıdkı Ayan olan 1 sterlin sermayeli naylon şirket kurulduğunu ileri süren Tezcan, bir ortaklı, bir hisseli, bir sterlinlik sermayeli bu şirketin, hisse senedi olduğunu söylediği kağıdı gösterdi.

Ayhan'ın, bu hissesini 2,5 ay üzerinde tuttuktan sonra 15 Kasım 2011'de Kazım Öztaş'a devrettiğini belirten Tezcan, Öztaş'ın hisse senedi olduğunu söylediği kağıdı basın toplantısında gazetecilere gösterdi.

Bülent Tezcan, 15 Aralık 2011'den sonra, iddia edilen para trafiğinin başladığını, 15 Aralık 2011 tarihi ile 4 Ocak 2012 arasındaki 20 günde, 15 milyon dolarlık bir para trafiği bulunduğunu belirtti.

Bülent Tezcan, bir gazetecinin, "Belgeler sadece yurt dışına para çıkışını mı gösteriyor, gelişine ilişkin belgeler de var mı?" sorusuna, "Hem çıkan hem gelen var. Para trafiği var. 'Şirket satıldı' dediler. Nasıl bir şirket satıldı onu bilelim, sonra üzerine konuşuruz. Cevabı bekliyoruz şimdi." karşılığını verdi.

Tezcan'ın gazetecilere dağıttığı dosyanın içerisinde, Man Adası'nda 1 sterlin sermayeli Bellway Limited adında bir şirket kurulduğuna ilişkin evrak ile Halk Bankası üzerinden yapıldığı savunulan yurt dışı para transferlerinin belgeleri olduğu iddia edilen dekontlar bulunuyor.

Muhabir: Meltem Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Bülent TezcanChpKılıçdaroğluPolitika
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