Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda
TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi
TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi
Derbi maçtan notlar
Derbi maçtan notlar
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci
MKE Ankaragücü'nde liderlik sevinci
Beşiktaş 3-Galatasaray 0
Beşiktaş 3-Galatasaray 0

CHP'de 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı

CHP'nin 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi çerçevesinde bugüne kadar 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı.

CHP'de 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı

CHP'nin 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi çerçevesinde bugüne kadar 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı.

03 Aralık 2017 Pazar 12:05
CHP'de 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi çerçevesinde 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı karar doğrultusunda 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor.

Kongre takvimine uygun olarak mahalle delege seçimlerinin tamamlandığı CHP'de il ve ilçe kongreleri yapılıyor.

Bugüne kadar 8 il kongresini yapan CHP, 280 ilçe başkanını da belirledi.

Yapılan kongrelerde Batman'da Hüseyin Yaşar, Bingöl'de Ahmet Bazancir, Bitlis'te Metin Güzelkaya, Çankırı'da İlhan Tekin, Diyarbakır'da Mehmet Sayın, Hakkari'de Aytekin Karahanlı, Iğdır'da İlhan Zor, Şırnak'ta ise Mehmet Uğur il başkanı seçildi.

Olağan Kurultay tarihi 3-4 Şubat 2018

İl kongrelerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan CHP'de, 36. Olağan Kurultay'ın tarihi ise 3-4 Şubat 2018 olarak netleşti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul il ve ilçe kongre sürecinin durdurulduğu öğrenildi.

Kongre sürecinin durdurulması kararının, delege listelerinde yapılan isim değişiklikleri nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı belirtildi.

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na DoğruIl Ve Ilçe KongreleriPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'nin gözü AK Parti'nin seçim ortaklığı teklifinde
MHP'nin gözü AK Parti'nin seçim ortaklığı teklifinde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP de bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: CHP de bazı partiler de FETÖ'nün güdümündedir
Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez
Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu işi sonuna kadar götüreceğim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu işi sonuna kadar götüreceğim
Dağ: Bizim milletimiz bu aldatmacaya kanmaz
Dağ: Bizim milletimiz bu aldatmacaya kanmaz
'Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez'
'Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidecek
CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul il ve ilçe kongreleri durduruldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim