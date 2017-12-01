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CHP'de olağan kurultay hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

CHP, 3-4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlandı.

CHP'de olağan kurultay hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

CHP, 3-4 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlandı.

01 Aralık 2017 Cuma 13:47
CHP'de olağan kurultay hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

ANKARA(AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir konuşulan CHP 36. Olağan Kurultayı'nın tarihi netleşti.

Dün son toplantısını gerçekleştiren Parti Meclisi'nde (PM) kurultayın 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılırken, Parti Genel Müdürlüğü ise kurultay hazırlıklarına aylar öncesinden başladı.

İlk olarak Basketbol Federasyonu ile görüşen CHP, kurultay için Ankara Spor Salonu'nu kiraladı.

Genel müdürlük, ses, ışık ve sahne organizasyonu için de önceki kurultayda çalıştığı firmayla yeniden anlaştı. İl dışından gelecek katılımcılar için başka bir firmayla da yaklaşık 10 bin kişilik kumanya dağıtımı için anlaşma yapıldı.

Dört otelle anlaşma yapıldı

Parti, kurultay delegelerinin rahat etmesi için de her türlü özeni gösteriyor. Delegelerin ulaşımı için gerekli hazırlıkları tamamlayan CHP, konaklama için dört otelle anlaşma yaptı.

Anlaşma yapılan oteller, 3-4 Şubat tarihlerinde sadece CHP'lilere hizmet verecek.

Salonun giydirilmesi ve basılacak afişler ile kullanılacak sloganlar konusundaki çalışmalar ise sürüyor.

Güvenliğe büyük önem

Parti genel müdürlüğünün en fazla önem verdiği konuların başında ise kurultayın güvenliği geliyor. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü ile bir görüşme yapılırken, kurultayda 500 civarında polis memurunun görev alacağı bildirildi.

Parti, özel bir güvenlik şirketi ile de anlaşma yaptı. Bu kapsamda ayrıca 200 özel güvenlik görevlisi salonda görev yapacak.

Öte yandan CHP'nin büyük kurultayını bine yakın gazetecinin izlemesi bekleniyor.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
ChpCHP 36. Olağan KurultayıPolitika
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