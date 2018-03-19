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CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi

CHP, Ulus'un tarihi dokusunun korunması, Ankara'da orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların uygun alışveriş yapma imkanlarının yok olmaması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi

CHP, Ulus'un tarihi dokusunun korunması, Ankara'da orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların uygun alışveriş yapma imkanlarının yok olmaması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:54
CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Cumhuriyet'in tarihi nitelikte simge yerleşim yerlerinin başında Ankara'nın Ulus semtinin geldiği belirtildi.

Altındağ ilçe sınırlarında, Ankara Kalesi'nin etrafındaki bölgede, hem ikamet hem de ticaret alanı olarak gelişen Ulus'un, yakın tarihe kadar yüzyıllar öncesine dayanan yerleşim yeri olma özelliği de taşıdığı ifade edildi.

Gerekçede, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölgede, arkeolojik ve tarihi sit alanlarının olduğuna işaret edilerek, Ulus'un, son yıllarda tarihi dokusuyla uyumsuz ciddi müdahalelerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ankara'da 23,5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra görevinden alınan Melih Gökçek'in, bu süre boyunca Ankara'nın genelinde yarattığı tahribatın en ağırının Ulus'ta yaşandığı savunulan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu tahribat, Doğu Roma dönemine ait arkeolojik kalıntıların üzerine iş merkezi yapılmasına kadar ulaşmıştır. Ulus'un dokusunu baştan aşağı değiştirecek planın iptal edilmesine karşın bölgede, hiçbir plan ve mevzuata uymadan Ulus Meydan Projesi gündeme getirilmiştir. Ulus İş Hanı ile Anafartalar Çarşısı'nın mülkiyetinin Ankara Büyükşehir Belediyesine geçmesinin ardından tamamen buradaki esnafın aleyhine işleyen bir süreç başlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çeşitli bahanelerde esnafı tahliye etmeye başlamış, yaklaşık 900 kiracıdan 500'ü çıkarılmıştır. SGK’nın mülkiyetindeyken çarşılardan 2 milyon kira gelir elde edilirken, 500 kiracının tahliye edilmesi sonrası gelir, 600 bin liraya kadar düşmüştür. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığının çarşıdan çıkmasıyla boş tutulan katlar için Belediye her ay 160 bin lira aidat ödemektedir. Havagazı Fabrikası ve Maltepe Pazarı'nın bulunduğu alanın SGK'ya teslimi yapılamadığı için 6 aya yakın süredir her ay 1 milyon liranın belediye bütçesinden SGK'ya ödendiği ifade edilmektedir. Ulus'a yönelik 4 yıldır yaşanan gelişmelerde gelinen aşama, Ulus'un tarihi dokusunun ve ticaret hayatının yok olması, Ankara Büyükşehir Belediyesinin her ay milyonlarca lira zarar etmesidir. Ulus'un tarihi dokusunun korunması, buradaki esnafın ve on binlerce çalışanın ekmeklerinden, işlerinden olmaması, Ankara'nın orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların uygun alışveriş yapma imkanlarının yok olmaması ile Ankaralıların paralarından oluşan belediye bütçesinin her ay milyonlarca lira zarar etmemesi için Meclis Araştırması açılmalıdır."

Muhabir: Meltem Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Araştırma ÖnergesiChpMurat EmirPolitikaUlus
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