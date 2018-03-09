CHP'li Engin'den 8 Mart teklifi

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in TBMM Başkanlığına sunduğu Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde, 8 Mart'ın resmi tatil olması istendi.Teklifin gerekçesinde, kadınların tüm dünyada cinsiyet ayrımcılığına karşı yüzyıllardır mücadele ettiği, hak arayışını sürdürdüğü, elde edilen haklar ve özgürlüklerin büyük mücadeleler sonucunda kazanıldığı belirtildi.

Gerekçede, 1934'te seçme ve seçilme hakkını pek çok batı devletinden yıllar önce elde eden emekçi kadınların, 2018'de sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda Türkiye'de hak ettikleri değere sahip olmadığı savunularak, şöyle denildi:

"Kadınlarımız eşit işe eşit ücret verilmemesi, sendikasız ve sigortasız çalıştırılma, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalma gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyadırlar. Bu sorunlarla mücadele eden kadınlarımız için 8 Mart tarihinin resmi tatil olması, kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilmelerini ve sevdikleriyle bir araya gelebilmelerini, yapılan etkinliklere katılabilmelerini ve birey olarak varlıklarının önemini daha güçlü bir şekilde hissetmelerini sağlayacaktır. Ayrıca toplumuzda kadının emeğinin önemine yönelik farkındalık da bu sayede artacaktır. Bu nedenle aralarında Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin, Rusya’nın bulunduğu 21 ülkede genel tatil günü olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ülkemizde de resmi tatil olarak ilan edilmesini öneriyoruz."

Muhabir: Meltem Öztürk