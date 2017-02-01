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01 Şubat 2017 Çarşamba 16:35

CHP’li Özel’den Abdulhamid’in torununa sert cevap

Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. 

CHP'li Özel'den Abdulhamid'in torununa sert cevap
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CHP’li Özel’den Abdulhamid’in torununa sert cevap
   2.Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda “Bizim canımıza yetti parlamenter sistem” sözlerine yanıt CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. 
   CHP Manisa İl Başkanlığı’nın referandum çalışmalarını başlattığı toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel “Nilhan hanıma bir şey söylemek lazım.Sen Atatürk’e dil uzatıyorsun ya.Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın.Ama hangi sarayın ,hangi odasında,hangi kafesin altında dedenin,babanın uygun gördüğü,hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun,onu bir düşün.” dedi.


 
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Anahtar Kelimeler
Nilhan OsmanoğluCHP Manisa Milletvekili Özgür Özel
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