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CHP'nin 'Adalet Kurultayı' başlıyor

CHP'nin, 26-29 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenleyeceği Adalet Kurultayı için tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanındaki hazırlıklar tamamlandı.

CHP'nin 'Adalet Kurultayı' başlıyor

CHP'nin, 26-29 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenleyeceği Adalet Kurultayı için tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanındaki hazırlıklar tamamlandı.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:09
CHP'nin 'Adalet Kurultayı' başlıyor

ANKARA (AA) - CHP'nin 26-29 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenleyeceği "Adalet Kurultayı" için tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat'a bağlı Kocadere kamp alanınındaki hazırlıklar tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a düzenlediği yürüyüşün ardından, ikinci etkinlik Çanakkale'de düzenlenecek.

Adalet Kurultayı için tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanı talebinde bulunan ve bu talebi onaylanan CHP, kurultay hazırlıklarını tamamladı.

CHP'li belediyelerin katkıları ile oturumların yapılacağı alan hazırlanırken, katılımcıların yeme, içme, tuvalet gibi ihtiyaçları için de düzenlemeye gidildi. Kamp alanında yaklaşık 8 bin kişinin konaklayabileceği çadırlar kurulacak.

Kurultay alanında sergiler ve sanat faaliyetleri düzenlenecek ayrıca çeşitli belgesel gösterimleri ile tiyatro oyunları da sahnelenecek.

Parti kimliğini ön planda tutmayan CHP, tüm vatandaşları kurultaya davet etti. 10 binin üzerinde ziyaretçi beklenen kurultayı, 200 civarında yerli ve yabancı basın mensubunun da takip etmesi planlanıyor.

8 konu başlığı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört gün sürecek kurultayın tamamına katılacak.

Kurultay oturumlarını takip edecek olan Kılıçdaroğlu, aynı zamanda parti çalışmalarını da sürdürecek. Kılıçdaroğlu için alanda geçici ofis kurulacak.

Adalet Kurultayı'nda "Devlette Adalet", "Yaşamda Adalet", "Mahkemede Adalet", "Seçimde Adalet", "Geçimde Adalet", "Medyada Adalet", "Eğitimde Adalet" ve "İnançta Adalet" olmak üzere, 8 ana başlık ele alınacak.

Bu konu başlıklarında 70 çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştaylarda konusunda uzman 700 konuşmacı yer alacak.

Tamamen açık havada düzenlenecek bu oturumlarda uzmanlar, akademisyenler ve konu başlığıyla ilgili yaşanmış hikayesi olanlar düşüncelerini açıklayacak.

Adalet kutusu ve anıt projesi

Kurultay sürecinde vatandaşların adaletle ilgili sıkıntılarını aktaracakları bir "adalet kutusu" alanda bulunacak. Vatandaşlar şikayetlerini ve taleplerini yazılı olarak bu kutuya atacak. CHP yönetimi kurultay sonrası bu atılan yazıları değerlendirerek, somut sonuçlar çıkarmaya çalışacak.

CHP, kurultay için bir anıt projesi yapmayı da düşünüyor. Anıtın projelendirmesini bu alandaki başarılarıyla tanınan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen üstleniyor. Anıt, kurultayın ardından inşa edilecek.

HDP'liler de katılacak

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da hem partililere hem de diğer demokratik örgütlere, kurultaya katılmaları çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine HDP'lilerin çalıştaylara katılacağı belirtildi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı’nda​ düzenlenecek kurultaya, Abdüllatif Şener'den Ertuğrul Yalçınbayır'a, eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan, hukukçular İbrahim Kaboğlu ve Mustafa Karadağ'a kadar birçok ismin katılacağı da ifade ediliyor. Bunun yanı sıra çok sayıda gazeteci, yazar, siyasetçi ve sanatçıya da davet gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, CHP'nin bundan sonraki süreçte farklı temalarda bu tür etkinlikler düzenlemesi de öngörülüyor.

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ChpPolitikaUzmanları
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